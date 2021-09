Protest tegen strenge quarantaines in onderwijs klinkt steeds luider: ook ministers en koepels zijn tegen

“We hebben de indruk dat de situatie op de scholen echt wel veilig is, en de problemen zich meestal voordoen in andere sectoren”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Laat ons dus eerst eens kijken of daar andere maatregelen genomen moeten worden voor we de scholen weer zo goed als dicht doen.” Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had maandag al laten weten dat hij Sciensano gevraagd heeft om de regels te herbekijken en gisteren zei ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) een aanpassing te willen.

Ook viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) vindt dat “kinderen en hun ouders niet het slachtoffer mogen worden”. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) volgt hen, maar stelt wel één voorwaarde: als het onderwijs versoepelt, moet het elders strenger. “Het is dan des te meer aangewezen om kinderen vanaf 12 jaar die grootouders bezoeken in woon-zorgcentra en ziekenhuizen, te vragen om een Covid Safe Ticket (CST) te tonen”, zegt hij. “Zoals het ook des te meer noodzakelijk wordt dat dat klaslokalen goed geventileerd zijn en er overal CO 2 -meters aanwezig zijn.” In oktober worden de regels voor scholen geëvalueerd, klinkt het nog.