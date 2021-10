Protest tegen mondmaskerplicht: ‘Wij mogen schuren in de nachtclub, maar kinderen moeten een masker aan?’

Psychologe Nina Mouton en auteur Hanne Luyten starten een online protestactie tegen mondmaskers voor jonge leerlingen. ‘Wij mogen tegen elkaar schuren in de nachtclub, maar kinderen moeten een masker aan?’

“Mijn moederhart brak toen ik dat hoorde.” Het nieuws dat kinderen in het vijfde en zesde leerjaar opnieuw een mondmasker moeten dragen viel bij klinisch psychologe Nina Mouton niet in goede aarde. Meteen nadat de beslissing bekend raakte, werd ze overstelpt met berichten van verontruste ouders.

Dus vroeg ze haar volgers op Instagram om suggesties voor een actie. De suggesties varieerden van een protestmars tot lesgeven op café omdat mondmaskers daar niet verplicht zijn. Mouton en auteur Hanne Luyten kozen voor een online campagne.

Concreet vragen Mouton en Luyten aan ouders om een foto op Instagram te plaatsen van hun kind, met mondmasker en voorzien van de hashtag #kindvanderekening. Zo hopen ze Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) te dwingen om de woensdag afgeklopte maatregelen opnieuw te bekijken.

“Ik begrijp dat”, zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. “Ook wij worden intussen overstelpt met reacties van ongeruste en boze ouders.” Samen met de Vlaamse Jeugdraad vroeg ze voor het overleg om zeker geen mondmaskers te verplichten in het lager onderwijs. Dat gebeurde toch in het vijfde en zesde leerjaar, ook al zat Vrijens mee aan tafel. “Mensen spreken mij daarop aan, ja”, zegt ze. “Niet dat we er blij mee zijn, maar we konden vrijwaren dat jongere kinderen een masker zouden moeten dragen en zorgden ervoor dat de scholen toch open kunnen blijven.”

Ventilatie

Wat is het probleem met het mondmasker eigenlijk? “We kunnen momenteel niet met onomstotelijk wetenschappelijk bewijs komen dat het schadelijk is voor kinderen”, zegt Vrijens. “Zo’n onderzoek bestaat simpelweg nog niet. Maar veel mensen, ook pediaters en leerkrachten, zijn bezorgd dat dit schadelijk is voor kinderen in volle ontwikkeling.”

Mouton en Luyten storen zich ook aan het feit dat “jongeren opnieuw de verantwoordelijkheid krijgen om regels op te volgen en een mondmasker te dragen om de vrijheden van volwassenen te behouden”, aldus Mouton. “Het is toch niet logisch dat wij in een nachtclub tegen elkaar aan mogen schuren, maar een kind met masker naar school moet?”, zegt Luyten.

Dat het aantal besmettingen in het lager onderwijs intussen de spuigaten uitloopt, erkennen ze allemaal. Maar ze zien andere oplossingen dan de mondmaskerplicht. Luyten: “Ik zeg het niet graag, maar we kunnen toch ook het aantal sociale contacten van volwassenen inperken. En in het onderwijs zelf kunnen we natuurlijk meer inzetten op ventilatie, bijvoorbeeld door CO2-meters te verplichten en te financieren.” Vrijens sluit zich daarbij aan. “Dat herhalen virologen en alle andere experts keer op keer”, zegt ze. “Ook op het overleg woensdag vroegen ze het beleid om nog meer op ventilatie in te zetten.”