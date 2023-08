‘Proletariër’ Georges-Louis Bouchez noemt socialisten ‘bobo’s’

Noemt de socialisten ‘bobo’s’ en zichzelf ‘proletariër’

Georges-Louis Bouchez, MR-voorzitter



Veel socialisten zijn al lang vergeten wat het volk is, betoogt Georges-Louis Bouchez. De MR-voorzitter heeft voor la rentrée politique een nieuw boek uit, getiteld A bâtons rompus , ofwel ‘Van de hak op de tak’. Daarin neemt hij maar wat graag zijn rode vrienden op de korrel. De échte proletariërs vandaag zijn mensen zoals hijzelf. “Zij die ’s morgens vroeg opstaan en door weer en wind naar het werk trekken, en uitgeput ’s avonds thuiskomen.” Volgens Bouchez zijn veel socialisten dat vergeten en intussen bobo’s geworden.

Heeft het aan de stok met de president van Azerbeidzjan

Hadja Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken

De president van Azerbeidzjan, Ilham Aliyev, heeft de ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) geannuleerd. Lahbib is deze week op rondreis in de Kaukasus. Volgens de lokale pers is het land niet opgezet met uitspraken die Lahbib dinsdag in Armenië deed over Nagorno-Karabach. Ze had haar diepe bezorgdheid geuit over de humanitaire toestand in de enclave, terwijl ze verwees naar het standpunt van de Europese Unie. De enclave ligt op Azerbeidzjaans grondgebied, maar de bevolking is grotendeels Armeens. Ondanks de toorn van Aliyev bleef Lahbib bij haar standpunt.