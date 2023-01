Professor Jan De Maeseneer: ‘Huisartsen hebben een veel groter sociaal bewustzijn dan specialisten’

Beslist uw dokter straks zelf hoeveel hij u aanrekent? Het zou kunnen, aangezien het grootste artsensyndicaat BVAS ermee dreigt om de conventieafspraken op te blazen. Vanavond zit minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) samen in een poging om te bemiddelen. Professor huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent) is niet te spreken over de dreigementen van BVAS.

Waar draait het dispuut tussen BVAS en Vandenbroucke om?

“De concrete aanleiding is dat de minister wil dat er een verbod komt op ereloonsupplementen bij ambulante prestaties voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Daar is BVAS het niet mee eens, ook al gaat dit voorstel over amper 18 procent van de bevolking.

“Maar in feite is dit gewoon een nieuwe aflevering in een dispuut dat al vijftig jaar oud is. Het gaat over de fundamentele vraag hoe we de middelen van de gemeenschap inzetten om de prestaties van artsen te vergoeden, hoe die middelen verdeeld worden over de verschillende groepen van artsen, op een manier waarop de zorg betaalbaar is voor de patiënt. En daarin botst BVAS al decennia met de gemeenschap, en dus de overheid. Ze zullen het zelf niet in die termen formuleren, maar het komt erop neer dat BVAS de middelen uit de ziekteverzekering beschouwt als middelen die van de artsen zijn en waarover zij kunnen beslissen hoe ze ingezet worden. Kijk naar de artsenstaking van 1964 en die van 1979-1980, naar de disputen uit de jaren 90 en naar wat we nu meemaken: de kern van het probleem is altijd precies hetzelfde.”

BVAS dreigt ermee om uit de conventieafspraken te stappen, wanneer Vandenbroucke geen supplementen voor de financieel zwaksten toestaat. Hoe problematisch is dat?

“De patiënt zal de dupe zijn. Het resultaat zal zijn dat hij dan veel meer zelf zal moeten betalen voor gezondheidszorg. De tendens dat sommige artsen zich niet aan de afgesproken tarieven houden, is reeds ingezet in de vorige eeuw: in sommige steden vind je nu al bijvoorbeeld al geen enkele orthodontist meer die nog geconventioneerd is.”

BVAS heeft vooral een grote aanhang onder de specialisten. Geniet hun standpunt ook steun bij de huisartsen?

“Veel minder. Er is onder huisartsen een groot sociaal bewustzijn, dat bleek nog uit een recente enquête van de Artsenkrant over patiënten in armoede. Huisartsen weten wat armoede betekent in de praktijk: gezondheidszorg moet betaalbaar zijn voor de patiënt. Meteen de reden waarom heel wat huisartsen nog steeds niet zullen twijfelen om niets aan te rekenen wanneer ze weten dat een patiënt het financieel echt heel moeilijk heeft.”

Volgens Het Nieuwsblad zijn er nochtans ook huisartsen die hun tarieven sinds begin dit jaar hebben opgeslagen. Sommigen hebben het tarief verdubbeld van 4 naar 8 euro of meer.

“Sommige huisartsen zullen misschien redeneren: als de specialisten het doen, waarom wij dan niet? Maar dat is zeker geen grote groep. Ik zie hier eerder een signaal in dat de huidige manier waarop een huisarts vergoed wordt, niet meer van deze tijd is. Huisartsen worden voor 80 procent van hun inkomen uitsluitend per prestatie betaald: een raadpleging of een huisbezoek. Maar tegenwoordig doet de huisarts zoveel meer in de begeleiding van patiënten, van toegankelijke geestelijke gezondheidszorg helpen te organiseren tot overleggen met andere hulpverleners over papierwerk, enzovoort. De financiering moet anders, daar wordt inmiddels ook aan gewerkt.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Beeld Geert Van de Velde

Het is misschien populistisch, maar verdient een specialist niet al genoeg, ook binnen de conventies?

“Zo raak je opnieuw aan een veel fundamentelere discussie dan dit conflict over de verhoogde tegemoetkomingen. Er speelt op de achtergrond effectief nog iets veel groters, namelijk de inkomensspanning tussen de verschillende specialismen. In de meeste landen verdienen de best verdienende artsen maximaal twee tot zeer zelden drie keer zoveel als de minst verdienenden. Bij ons is dat zes keer zoveel. En dus zijn voor de specialisten die het minst verdienen de supplementen van relatief groot belang.

“Dat wordt ook nog in de hand gewerkt door ziekenhuizen, want specialisten dragen 42 procent van hun inkomsten af aan hun ziekenhuis. Die hebben er dus alle baat bij dat dat artsen zich niet langer conventioneren. Vandenbroucke heeft vorig jaar de hervorming van de ziekenhuisfinanciering aangekondigd. Zowel het terugdringen van de inkomensspanning als de ziekenhuisfinanciering zijn problemen die prioritair moeten worden aangepakt, wil men tot duurzame oplossingen komen.”

Heeft BVAS Vandenbroucke niet in een houdgreep? Hij wil betaalbare zorg, maar als hij niet toegeeft op de verhoogde tegemoetkomingen, dreigt de zorg toch onbetaalbaar te worden voor een nog grotere groep patiënten?

“Ik hoop dat de soep niet zo heet zal worden gegeten als ze wordt opgediend: ook BVAS weet dat ze aan de belangrijke hervormingen positief moeten meewerken. Het is maatschappelijk niet aanvaardbaar om kwetsbare groepen via supplementen met hogere drempels te confronteren.

“Indien men toch geen overeenstemming vindt en er door de opzegging van de conventie een probleem met de toegang tot de zorg ontstaat, heeft de wetgever voorzien dat tarieven eenzijdig kunnen worden opgelegd door de regering . Dat is, voor zover ik mij herinner, nog nooit eerder gebeurd, en ik hoop dat het ook nu niet zo’n vaart moet komen.”