Professor Dirk Devroey: ‘Sommige huisartsen krijgen zelfs meermaals per dag te maken met agressie’

Het aantal gevallen van agressie tegen dokters is in 2022 opnieuw toegenomen, zo blijkt uit cijfers van de Orde der artsen. ­‘Meestal gebeurt er weinig met een melding van agressie, het is dus tijdverlies’, zegt professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey.

Hoe groot is het probleem van agressie tegen artsen en welke vormen neemt dit aan?

“Ik denk dat het heel algemeen is. Een onderzoek uit 2017 van de VUB samen met de Orde der artsen heeft al uitgewezen dat zo’n 80 procent van de artsen ooit te maken heeft gehad met geweld. Een derde gaf toen aan zich in de laatste twaalf maanden mentaal of fysiek aangevallen te hebben gevoeld.

“De nieuwe cijfers van de Orde bevestigen dit nog maar eens. Het aantal gevallen van agressie zit ook weer in de lift, ­nadat er tijdens de coronajaren simpelweg minder consultaties waren.”

“Uiteraard komt agressie minder vaak voor bij pakweg de dermatoloog of de oogarts dan bij mensen die zeer dicht bij de patiënt staan. De huisartsen, en personeel van de diensten spoedgevallen en psychiatrie: dat zijn de drie groepen die het meest met geweld geconfronteerd worden.

“Meestal uit agressie zich verbaal: mensen uiten hun ongenoegen op ongepaste wijze en ze gaan luider spreken. Het kan daarnaast ook fysiek worden, als de patiënt op tafel klopt, de deur toeslaat of iets naar de arts gooit. In sommige gevallen is er sprake van lichamelijke bedreiging, in extreme gevallen komen er wapens aan te pas.”

Hoe verklaart u zulke incidenten?

“Het gaat meestal om een reactie op een verzoek dat niet wordt ingewilligd. Bijvoorbeeld een ziektebriefje, voorschrift of doorverwijzing dat de patiënt verwacht te krijgen, maar dat de arts weigert te geven.

“Ook bij kinesisten en apothekers komen er trouwens incidenten voor, net als bij mensen die in ziekenhuizen achter de balie zitten of patiënten aan de telefoon te woord staan. Die krijgen het misschien zelfs nog harder te verduren, terwijl zij uiteindelijk toch maar gewoon uitvoeren wat hen gevraagd wordt.”

In het onderzoek van de Orde is sprake van zeventig gevallen dit jaar. Het is opvallend dat veel artsen geen melding maken van gevallen van agressie. Hoe komt dat?

“Meestal gebeurt er zeer weinig met zo’n melding. Als je door het incident niet werkonbekwaam bent geworden, dan zal er geen gerechtelijke vervolging gebeuren. Je verliest door melding te maken dus eigenlijk gewoon tijd terwijl de kans dat er iets gebeurt klein is. Sommige artsen krijgen bovendien zelfs meermaals per dag met verbale agressie te maken.

“Vaak worden incidenten wel binnen de praktijk of huisartsenkring besproken. Ook bij de Orde kan men melding maken, eigenlijk zou dat voor elk voorval moeten gebeuren. Nu worden vooral klachten ingediend bij fysiek of seksueel geweld. ”

Wordt er in de opleiding van artsen aandacht besteed aan deze kwestie?

“Aan de VUB maakt deze problematiek al jaren deel uit van de cursus. Toekomstige artsen worden geoefend in communicatietechnieken, er wordt bijvoorbeeld aangeleerd hoe je moet omgaan met iemand die door het lint gaat, met ongewenste vragen om voorschriften, met patiënten die grensoverschrijdend gedrag vertonen.

“Het is echter nuttig om ook na het afstuderen aandacht te blijven besteden aan die zaken, maar deze materie maakt niet altijd deel uit van de bijscholingen.”

Ziet u ook andere oplossingen?

“Juist kunnen reageren op grensoverschrijdend gedrag is goed, maar het voorkomen is nog beter. We hebben op het vlak van communicatie al grote stappen vooruitgezet, maar we moeten patiënten er nog meer bewust van maken dat agressie hen niet zal helpen hun wens ingewilligd te krijgen.

“Het is zaak om ­preventief te blijven communiceren en bij bijna-­conflicten te laten blijken dat agressie absoluut niet geapprecieerd wordt.”