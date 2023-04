Professor Damya Laoui zoekt geld voor onderzoek naar vaccin tegen kanker: ‘Therapie werkt nu heel goed bij muizen’

Op de kast achter professor Laoui staat een grote cheque, met daarop een groot bedrag: 443.327 euro. Begin februari geschonken door het Yamina Krossa Fonds van de VUB. “Yamina heeft borstkanker gehad en richtte in 2015 de vzw Benetiet op, om borstreconstructies volledig te laten terugbetalen. Dat lukte. Ze had nog 40.000 euro over en belde me op een dag met de vraag of ik daar iets mee kon doen. ‘Ja’, zei ik, ‘Toch voor twee à drie maanden.’ Ze schrok. Ze dacht dat ze met dat bedrag het volledige onderzoek kon financieren. Van die 40.000 euro heeft ze dan maar 400.000 euro gemaakt.”

Een van de gulle gevers is Alex Agnew.

“Hij sponsort 100.000 euro. Alex houdt 1 euro per verkocht ticket voor zijn zaalshow opzij. Je bent de eerste die het weet, maar hij krijgt aan onze universiteit een leerstoel voor twee jaar. We gaan dus een samenwerking aan. Hoe meer mensen naar zijn shows gaan, hoe meer euro’s er ook voor ons binnenkomen.”

Misschien zit er tussen onze lezers ook zo’n mecenas. U krijgt een minuut de tijd om uw onderzoek te promoten.

“Wel, meestal start ik met te zeggen dat 90 procent van de patiënten niet sterft aan de eerste tumor die ze krijgen, maar aan uitzaaiingen en herval. En daartegen bestaan heel weinig therapieën. Onze therapie werkt nu heel goed bij muizen. In kankercellen zitten goede cellen, dendritische cellen, die ons lichaam kunnen beschermen tegen kanker. Als we die cellen isoleren om ze vervolgens weer in te spuiten bij dezelfde muis, zien we dat die geen uitzaaiingen meer krijgt, bijvoorbeeld naar de longen. Muizen die de therapie niet krijgen, gaan na twee weken dood.”

“Stel: u krijgt borst- of longkanker. Als de arts de tumor weghaalt, halen wij de goede cellen eruit. We spuiten ze terug in uw lichaam en ze gaan reizen, om uitzaaiingen die een arts nog niet heeft kunnen zien, op te sporen. Ze halen er een leger bij dat die tumoren vernietigt. Ik kan nog niet zeggen dat het vaccin werkt, wel dat het bij muizen werkt. Bovendien hebben dendritische cellen een geheugen waardoor ze het lichaam kunnen beschermen tegen herval. We hebben dus een lieve man of vrouw met geld nodig die ervoor kan zorgen dat we dit ook in ziekenhuizen kunnen uittesten.”

Het is niet alleen een borstkankervaccin?

“Neen, dat is het ‘leuke’ aan die cellen: ze zijn in alle vaste tumoren aanwezig. Onze eerste studie zal met longkankerpatiënten gebeuren, omdat nu eenmaal meer mensen longkanker hebben.”

Wie is Damya Laoui? • Geboren in 1985 in Braine l’Alleud • Studeerde bio-ingenieur (VUB) • Woont in Limal, Waver • Heeft twee kinderen van 9 en 6 • Werd in 2017 uitgeroepen tot ‘Innovator under 35 Europe’ (Massachusetts Institute of Technology) • Werd in 2018 verkozen tot grootste wetenschapstalent van Vlaanderen en Nederland (‘New Scientist’) • Werkte in Lausanne, Zwitserland • Is verbonden aan het Vlaams instituut voor Biotechnologie

Hoe groot is de stap tussen muis en mens?

“Binnen drie à vier jaar behandelen we de eerste patiënt. Ik heb een postdoctoraal onderzoeker van de UAntwerpen binnengehaald die zich de komende tijd met alle ethische zaken van het vaccin zal bezighouden. Is het 100 procent veilig en zuiver? Hoe efficiënt is het? Ze verzamelt bewijsmateriaal dat nodig is om de goedkeuring te krijgen. Eens we die hebben, moeten we nog alle protocollen uitschrijven en een nieuw toestel aankopen dat de cellen isoleert. Toen onze paper een paar jaar geleden uitkwam, zei ik tegen journalisten dat onze therapie over drie jaar in de ziekenhuizen gebruikt zou worden. Toen had ik nog geen weet van de kostprijs noch de administratieve last.”

U noemt het een last?

“Ik spendeer een kwart van mijn tijd aan geld inzamelen en beurzen uitschrijven. Of maandelijks een volledige week. Mocht er een constante geldflow bestaan, dan zou ik meer onderzoek kunnen doen en sneller kunnen werken. Ik wil gewoon in mijn witte jas in het labo staan, dat is waarvoor ik gestudeerd heb.”

Hoeveel heeft u nodig?

“1,2 miljoen euro om het eerste vaccin tot in de ziekenhuizen te krijgen. We hebben nu 500.000 euro. Vroeger kostte ons onderzoek 3.000 euro per week, maar ik heb nu meer mensen in dienst, en ook wij voelen de inflatie en indexatie. Personeel moet worden betaald, net als muizen en hun huisvesting, maar ook toestellen - er staat net een nieuw van 400.000 euro in het labo - en één keer per week moet ik bestellingen van pipetten en antilichamen goedkeuren. We zitten aan 12.000 euro per week. Soms doen we experimenten met een of andere grote technologie en ook die kost algauw 30.000 euro.”

“Eigenlijk zou ik met een profvoetballer moeten samenwerken. Als hij 25 procent van zijn salaris aan ons onderzoek zou schenken, zit ik goed. Leest iemand van hen deze artikels?”

Heeft u het al aan Marc Coucke gevraagd?

“Hij stopt geld in andere onderzoeken zoals darmkanker. Omdat onze therapie lichaamseigen is, is het ook niet iets wat een bedrijf kan maken. Er zal dus nooit een spuitje in de apotheken liggen. Dat verklaart meteen waarom maar weinig farmabedrijven interesse tonen. Bovendien zie je pas na vijf of tien jaar of het werkt, als een patiënt niet hervalt. Die lange termijn vinden ze niet leuk, bedrijven halen er geen winst uit.”

U bent jong prof geworden, op uw 35ste.

“Zo had ik het in mijn hoofd. Was dat niet gelukt, dan had ik de academische wereld verlaten. Ik had toen al twee kinderen en wilde niet afhangen van hoe goed mijn prof geld kon binnenhalen om mij te kunnen betalen. Dan leef je als onderzoeker in constante angst dat je op een dag geen werk meer zal hebben. Was ik geen prof geweest, dan deed ik onderzoek bij Roche (Zwitserse farmareus, red.) en zou ik twee keer zoveel betaald worden. Maar nu heb ik mijn eigen denkvrijheid en beslist een groot bestuursorgaan niet wat ik moet doen.”

“Toen ik begon, waren er heel weinig jonge vrouwelijke proffen in mijn domein. Amper drie van de 39 in mijn vakgroep, denk ik. Ik had een paar rolmodellen, zoals Eveline Peeters. Zij was ook jong en had kinderen. En dus stelde ik haar simpele vragen: hoe ze alles combineerde en wat ik wel en niet moest doen. Dat was goud waard. Ook professor Mohamed Lankanfi (UGent) inspireerde me. Hij heeft hetzelfde parcours afgelegd. Natuurlijk waren er collega’s die zeiden dat mijn job en kinderen nooit zouden samengaan. Ik ben misschien iets minder vaak thuis dan de gemiddelde Belgische vrouw, maar ik heb wel qualitytime met mijn kinderen. En als ik er niet ben, is mijn man er, een goeie papa. Mijn kinderen zijn niet ongelukkig, hé!”

Vandaag bent u zelf een rolmodel.

“De richting bio-ingenieurswetenschappen telt even veel mannelijke als vrouwelijke studenten, maar veel minder vrouwen worden prof. Ik geef ook les aan burgerlijke ingenieurs en er zit nauwelijks één meisje in de klas. Ik probeer ook Brusselse kinderen met een migratieachtergrond warm te maken om een wetenschapsrichting te volgen. Er zijn vaak campagnes met Marie Curie of zo, maar die is dood. Ze hebben een andere push nodig. Op een vrije zaterdag komen soms kinderen van Molenbeek of Anderlecht naar ons labo via de vzw TADA, die allochtone kinderen verschillende beroepen leert kennen. Ik vertel hen dan dat ik dezelfde sociale moeilijkheden heb gekend. Ik heb hard moeten werken om mijn studies te betalen.”

Uit welke familie komt u?

“Mijn vader is Algerijn en heeft altijd veel liefde gehad voor wetenschap. In Algerije leeft het idee dat je geneeskunde moet studeren om het goed te doen. Hij was blij toen ik me inschreef aan de universiteit en ik een richting koos met veel wiskunde. Mijn mama, een Belgische, reageerde anders. Als kleuterjuf was ze altijd thuis in vakanties. Ze vroeg zich af wat ik met de kinderen op woensdagen zou doen. Wel, ze heeft de woensdagen lang voor hen gezorgd. (lacht)”

U bent wel blijven doorwerken tijdens uw zwangerschapsverlof.

“Dat was in 2013, toen mijn zoon geboren werd. Ik dacht dat ook bij mijn tweede te doen, maar dat bleek geen goed idee. Ik ben ziek geworden, dacht dat ik een infectie had, maar het bleek een burn-out. Ik vond dat iets voor mensen die zwak waren. Als iemand uit mijn team vandaag zwanger is, zeg ik meteen dat ik hen een paar maanden niet wil horen of zien.”

“Ik moet wel nog altijd goed op mezelf letten. Een vriend van mij heeft ook een burn-out gehad. We gaan om de twee à drie maanden iets drinken om elkaar te checken. Hij is ook prof, trouwens.”

Voelt u zich redder in nood?

“Ik krijg vaak mails van patiënten die geen hoop meer hebben en me vragen of ze het vaccin mogen hebben. Dan is het eerste antwoord altijd neen, want we hebben nog geen ethische goedkeuring. Bovendien kan het ook zijn dat ze in de eerste fase van het onderzoek niet mogen meedoen omdat ze niet voldoen aan de criteria en bijvoorbeeld al te veel chemo hebben gehad. Daarom let ik heel hard op in interviews: ik zeg niet dat het vaccin werkt, wel dat het bij muizen werkt. Het laatste wat ik wil, is een misleidende boodschap geven of valse hoop.”

Wat als het vaccin toch niet blijkt te werken?

“Dan moet je daar als onderzoeker mee leren leven. De meeste dingen die we doen, werken niet en de meeste hypotheses zijn ook fout. Pas op, we geloven er wel heel hard in, en gelukkig focussen we op verschillende onderzoeken. Als het vaccin niet zou werken, zijn er andere opties. Het is niet alles of niets.”

Kan er dan nog een pilletje komen tegen kanker?

“Dat is heel eenvoudig uitgelegd.”

Bent u zelf met kanker geconfronteerd?

“Ja, mijn papa is in 2013 aan longkanker overleden, net als mijn meter en de moeder van een van mijn beste vriendinnen. Maar iedereen kent wel iemand. Ik was al met onderzoek bezig nog voor papa ziek werd. Hem heb ik niet kunnen redden, maar ik ga dat wel met anderen proberen te doen.”

Wie het onderzoek van professor Laoui wil sponsoren, kan dat hier doen of via een overschrijving op het rekeningnummer van de VUB, BE51 0013 6779 3562, met vermelding GIFT FO3.