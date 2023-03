Productie van munitie voor Oekraïne beperkt door energieverslindend datacentrum TikTok

Nammo, een van de grootste fabrikanten van munitie in Europa, maakt onder meer artilleriegranaten. Door de oorlog in Oekraïne is de vraag 15 keer groter dan normaal. Maar Nammo zegt dat het de productie niet kan opdrijven om aan die vraag te voldoen, door een nieuw datacentrum van TikTok in de buurt van de fabriek. Alle beschikbare extra elektriciteit is al toegezegd aan TikTok, waardoor Nammo niet genoeg stroom heeft om de capaciteit uit te breiden.

“Als we geen toegang krijgen tot elektriciteit, kan Nammo de capaciteit niet uitbreiden, wat hard nodig is”, zegt directeur Morten Brandtzæg. “We zijn bezorgd omdat we zien dat onze toekomstige uitbreiding bedreigd wordt door de opslag van kattenvideo’s.”

De plaatselijke energieleverancier Elvia bevestigde aan de Financial Times dat het elektriciteitsnet geen reservecapaciteit meer heeft nadat het die aan TikTok heeft beloofd. Die capaciteit wordt toegekend op basis van het principe “first come, first served”. “Als Nammo extra capaciteit bestelt, afhankelijk van hoeveel het nodig heeft, zal het enige tijd duren voordat die beschikbaar is omdat het transmissienetwerk moet worden versterkt,” zei Elvia.

Heel wat landen hebben TikTok onlangs verboden op de telefoons van overheidspersoneel, ook bij ons in België. In de VS wordt zelfs gesproken over een algemeen verbod op de app. De vrees bestaat dat de Chinese autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de gebruikersgegevens. Daarom investeert TikTok nu in datacentra om de gegevens lokaal op te slaan, onder meer in Noorwegen en Ierland.