Procureur-generaal van Bergen: ‘Er is nog geen definitief verslag over dood Chovanec’

Volgens dat bericht van RTL zou de Slovaak Jozef Chovanec (38) overleden zijn als gevolg van de verwondingen die hij zichzelf toebracht door met zijn hoofd tegen een celdeur te slaan en niet als gevolg van het gedrag van agenten of hulpverleners. RTL had het over een nieuwe expertise die door de burgerlijke partijen zou zijn gevraagd. Chovanec zou volgens die expertise gestorven zijn aan een hersenletsel en niet verstikt zijn door de agenten die zijn cel binnen gingen om hem te kalmeren. “Er werden geen sporen aangetroffen van een tekort aan zuurstof”, zou de expertise stellen.

“In de Franstalige pers is de voorbije dagen veel gesproken over een bepaald verslag. Ik wil vragen om heel voorzichtig te zijn. Er is nog geen definitief verslag”, zegt de procureur-generaal nu. De la Serna zegt “het einde van de reconstructie af te wachten”. Die vindt volgende week maandag en dinsdag plaats. “De gerechtelijke deskundigen hebben deze reconstructie juist nodig om tot eindconclusies te komen.”

Ann Van de Steen, de advocaat van de weduwe van Chovanec, liet eerder al optekenen dat wat RTL beweerde niet correct was. “Dit ‘nieuws’ van RTL is enkel een weergave van de experten van het Openbaar Ministerie en niet van de experten van de burgerlijke partijen”, zegt ze. “Wat er gelekt is, is manifest onjuist. En dus, zoals gezegd, nog geen definitief verslag.”

“De reconstructie moet nog plaatsvinden, onze experts moeten op basis daarvan nog een eindverslag maken. Vanzelfsprekend zullen alle betrokken experts hierbij aanwezig zijn en zullen diverse hypotheses aan bod komen tijdens deze reconstructie. Wie vandaag al een eindconclusie formuleert, doet dan ook een voorafname op deze reconstructie”, aldus Van de Steen.

“We vernemen dat het document waaruit werd geciteerd slechts een werkdocument is tussen de experten die werden aangesteld door de onderzoeksrechter. De deskundigen van de familie van de heer Chovanec hebben niet meegewerkt aan de voorlopige conclusies die zouden zijn opgenomen in dit verslag.”

Jozef Chovanec stierf op 28 februari 2018 in het ziekenhuis, drie dagen na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. De beelden van de interventie, waarop ook te zien was hoe een agente een Hitlergroet bracht, zorgde voor veel commotie, ook in Chovanecs thuisland Slovakije.