Proces van Epsteins ‘meisjes-ronselaar’ begint: Ghislaine Maxwell hangt 80 jaar cel boven het hoofd

Ghislaine Maxwell (59) heeft volgens justitie in de Verenigde Staten een belangrijke rol gespeeld in jarenlang misbruik van minderjarige meisjes door wijlen Jeffrey Epstein, schatrijk zakenman en vriend van de rijken en machtigen der aarde.

Vandaag begint het proces tegen haar met verklaringen van aanklagers en haar advocaten. De zaak draait om vier destijds minderjarige meisjes die in de jaren 90 door Maxwell bij Epstein afgeleverd zouden zijn. De jongste was 14 jaar. Ook zou ze daarover gelogen hebben onder ede. Ze kan tot 80 jaar cel krijgen.

Maxwell is de dochter van een frauderende Britse mediamagnaat. In New York gold ze als bekende persoonlijkheid met veel vrienden en connecties. Ze had een tijdje een relatie met Epstein en hield later als vertrouweling onder meer zijn agenda bij. Tegenover zijn slachtoffers zou ze zich hebben opgeworpen hebben als betrouwbare vriendin die mee uit winkelen en naar de bioscoop ging.

In de val lokken

Ze lokte zo meisjes naar een ‘val’ die ze volgens justitie met Epstein had opgezet. Uiteindelijk zou ze aanwezig zijn geweest toen Epstein seksuele handelingen verrichtte. Maxwell ontkent dat met klem. “Ik heb geen misdaden gepleegd”, zei ze deze maand in de rechtbank.

Epstein hing 45 jaar cel boven het hoofd, maar hij werd in 2019 dood gevonden in zijn cel. Hij overleed door zelfdoding, concludeerde de lijkschouwer. Het gevangenispersoneel had hem vanwege suïciderisico goed in de gaten moeten houden, maar liet dat na.

Rechtbanktekening van Ghislaine Maxwell eerder deze maand. Beeld Reuters

Een van de grote vragen is wat Maxwell in de rechtszaal te zeggen heeft. Ze zou veel mysteries rond Epsteins misbruik kunnen ophelderen. Hoe kon hij zo lang zijn gang gaan? Welke invloedrijke vrienden speelden een rol? Hoe werd hij eigenlijk zo rijk? Had Epstein inderdaad een collectie beelden van beveiligingscamera’s om vooraanstaande kennissen af te persen, zoals slachtoffers hebben verklaard?

Dat zijn vragen die aanklagers in de Maxwell-zaak niet aan bod gaan brengen, volgens insiders. “Ze jagen niet op Epsteins geld. Als dat is waarover je antwoorden wilt, zul je erg teleurgesteld zijn”, zei een anonieme bron die dichtbij de zaak staat tegen Vanity Fair.

Maxwell zelf lijkt ook niet van plan schoon schip te maken, maar vooral de geloofwaardigheid van slachtoffers in twijfel te trekken. Ze roept getuigen op die gespecialiseerd zijn in valse herinneringen van seksueel misbruik. Een psychologieprofessor, Elizabeth Loftus, verklaarde daar ook over in zaken tegen andere voorname zedendelinquenten, zoals filmproducent Harvey Weinstein. Hij werd veroordeeld tot 23 jaar cel.

Adresboek

Een van de meest besproken bewijsstukken in het proces vormt een adresboek met honderden namen. Daarin staan ook contactgegevens van machtige bekenden van Epstein, onder wie prins Andrew, Donald Trump, Bill Clinton en de schatrijke oprichter van lingeriemerk Victoria’s Secret, Leslie Wexner.

Aanklagers hebben aangekondigd dat ze getuigen zullen oproepen om te bewijzen dat het boek inderdaad van Maxwell was. Ze stellen dat het boekje “overtuigend bewijs” bevat waaruit blijkt dat ze wist dat op z’n minst enkele meisjes minderjarig waren.

De Britse prins Andrew. Beeld AP

De vrouw die claimt dat Epstein haar dwong seks te hebben met de Britse prins Andrew, Virginia Giuffre, is geen deel van dit proces. Zij heeft Maxwell aangemerkt als de ‘madam’ die voor Epstein meisjes ronselde. Maar de getuigenis van Giuffre vormt voor justitie een risico, omdat details in het verhaal dat ze openbaar maakte eerder niet klopten. Zij had zich simpelweg haar leeftijd verkeerd herinnerd, stelt ze. Maar advocaten zouden dat kunnen gebruiken om Maxwell vrij te pleiten, menen kenners.

Haar verdedigingsteam vindt dat justitie Maxwell onterecht als plaatsvervanger van Epstein gebruikt, nu hij zelf niet meer terecht kan staan. Haar broer en zussen stuurden een klacht naar de VN. “Het is alsof Ghislaine Maxwell de consequenties ondergaat van het falen van de Amerikaanse autoriteiten om Jeffrey Epstein in leven te houden en te laten verschijnen in het proces.”