Proces tegen Bart De Pauw start vandaag: wat staat er op de agenda? En welke straf hangt hem boven het hoofd?

Vandaag begint voor de correctionele rechtbank van Mechelen het proces tegen tv-maker Bart De Pauw. Hij moet zich verdedigen tegen beschuldigingen van belaging en elektronische overlast. Negen slachtoffers, onder wie de actrices Maaike Cafmeyer en Lize Feryn, hebben zich burgerlijke partij gesteld. Dit is het belangrijkste dat u moet weten over de zaak.

Wat staat er vandaag en morgen op het programma?

Vandaag komen normaal gezien het openbaar ministerie en de advocaten van de burgerlijke partijen aan het woord. Dan kennen we mogelijk ook de gevorderde straf voor de televisiemaker. Behalve de negen vrouwen heeft ook het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zich formeel burgerlijke partij gesteld. Alle burgerlijke partijen worden vertegenwoordigd door meesters Christine Mussche en An-Sofie Raes.

Morgen is de verdediging aan het woord. Bart De Pauw nam meesters John Maes en Michaël Verhaeghe onder de arm. Zij gaan resoluut voor de vrijspraak en menen dat er geen sprake is van een misdrijf. Na de verdediging krijgt elke partij nog een laatste repliek en wordt het dossier door de drie rechters in beraad genomen.

Waar gaat deze zaak weer over?

De correctionele rechtbank van Mechelen buigt zich vandaag en morgen over het 2.000 pagina's tellende dossier van belaging en overlast door gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarin Bart De Pauw beschuldigd wordt.

De Pauw wordt beschuldigd van het belagen van minstens dertien vrouwen met wie hij samenwerkte door hen ongewenst seksueel getinte berichten te sturen, en dat meer dan tien jaar lang. Bij sommige slachtoffers ging het volgens hen om honderden berichten. Daaronder ook berichten als “Wat zag je er weer smoking hot uit. Ik zou je willen neuken. Ik ben zelfs bereid me kaal te scheren en Make A Wish in te schakelen om deze droom te realiseren”.

Bij enkele vrouwen kwam De Pauw ook naar hun thuisadres. De vrouwen zouden hem hebben gezegd dat ze dat niet apprecieerden, maar volgens hen bleven de berichten komen.

Welke straf hangt Bart De Pauw boven het hoofd?

Als De Pauw schuldig wordt bevonden, riskeert hij een maximumstraf van twee jaar cel. Dat kan verdubbeld worden als geoordeeld wordt dat de slachtoffers zich in een kwetsbare positie bevonden.

Wie zijn de negen vrouwen die zich burgerlijke partij hebben gesteld?

De negen vrouwen die De Pauw beschuldigen kwamen begin dit jaar publiekelijk naar buiten in een gezamenlijke mededeling. Daarin vroegen ze “dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt”. “Dat Bart De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt. We hopen dat deze zaak op een eerlijke en respectvolle manier tot een goed einde wordt gebracht. Hopelijk kan het andere slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag sterken om aan de alarmbel te durven trekken.”

Het gaat om:

• Maaike Cafmeyer (1973) was vanaf 2004 de tegenspeelster van Bart De Pauw in twee seizoenen van Het geslacht De Pauw.

• Cathérine Ongenae (1971) werkte in 2004 als kleedster en actrice voor Het geslacht De Pauw’.

• Liesa Naert (1982) werkte vanaf 2006 als actrice met De Pauw samen aan Willy’s en Marjetten en Quiz me quick.

• Dymphne Poppe (1988) werkte van 2012 tot 2015 als programmamaker voor Koeken Troef.

• Ellen Lloyd (1986) werkte in 2014 als kleedster voor het tv-programma Twee tot de zesde macht.

• Lize Feryn (1993) werkte niet samen met De Pauw, maar kreeg seksueel getinte berichten van hem vanaf 2014.

• Ella-June Henrard (1993) werkte in 2016 als actrice met De Pauw samen aan It’s Showtime.

• Jenka Van de Voorde (1993) liep in 2016 stage bij Koeken Troef en werkte er tot eind 2017 als programmamaker.

• Helena De Craemer (1993) liep in 2017 stage bij Koeken Troef.

Zijn er nog andere partijen?

Ja. Nog vier andere vrouwen hebben het juridische statuut van slachtoffer gekregen en zeggen hetzelfde als de negen burgerlijke partijen te hebben meegemaakt. Zij wensen zich echter niet publiek bekend te maken. Als ze dat willen, kunnen ze zich nog altijd burgerlijke partij stellen.

Daarnaast hebben zich vorige week nog drie nieuwe slachtoffers slachtoffers gemeld. Zij kunnen zich geen burgerlijke partij meer stellen omdat het onderzoek is afgelopen, maar zijn wel opgenomen in de conclusies van de klagende partijen. Alle partijen in de rechtszaak kennen hun identiteit, maar die is tot nu toe niet publiek gemaakt.

Hoe verdedigt De Pauw zich?

In zijn eerste verhoor verklaarde de tv-maker dat hij ‘niets verkeerd’ gedaan had. “Het is alsof ik in mijn enthousiaste omgang met mensen 120 kilometer per uur heb gereden, terwijl sommige dames nu zeggen dat ze liever hadden gehad dat ik 90 zou gereden hebben”, staat te lezen in het eerste verhoor van de onderzoeksrechter op 16 januari 2018, dat De Morgen kon inkijken.

Ook in gesprekken met de VRT gaf De Pauw aan dat hij zich verbaast over de beschuldigingen. “Ik kom hier over als een predator. Dat kan je geen dertig jaar doen. Dat gaat niet. Daar moeten meer sporen van zijn.”

Volgens zijn advocaten is De Pauw de afgelopen jaren bovendien al veroordeeld in de media, nog voor het proces begonnen is.

Hoe kwam de zaak ook weer aan het licht?

Enkele slachtoffers stapten in 2017 naar de preventieadviseur van de VRT, met als bedoeling De Pauw te doen stoppen. Die laatste werd door de VRT in november 2017 op non-actief gezet en kwam zelf met het verhaal naar buiten in een videoopname. Daarop besliste het Mechelse gerecht een onderzoek op te starten, en in september 2020 werd De Pauw door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

“Het is een patroon van amoureuze avances die onschuldig starten, en dan escaleren en uiteindelijk overgaan in een vorm van stalking”, zo vatte Paul Lembrechts, in november 2017 nog CEO van de VRT, het dossier samen dat binnen de openbare omroep aangelegd was tegen De Pauw. “Dit gaat niet over een eenmalig sms’je, dit gaat over honderden sms’en. Dit gaat niet over een klein flirterig boodschapje, dit gaat over zeer seksueel en pornografisch getinte uitspraken.”

Intussen startte De Pauw een burgerlijke procedure tegen de VRT op voor de rechtbank in Brussel. De Pauw, zijn productiehuis en zijn gezin menen dat de stopzetting van desamenwerking voorbarig was en heeft geleid tot enorme reputatieschade. Alles samen werd zo’n 12 miljoen euro aan schadevergoedingen geëist.

Hoe verliep de zaak tot nu toe?

Het proces tegen De Pauw werd al in januari ingeleid, maar toen kwam een bijkomende vraag van de verdediging van De Pauw om een verzegelde enveloppe te kunnen inkijken. In die enveloppe zaten de eerste verklaringen die enkele slachtoffers bij de preventieadviseur van de VRT hadden afgelegd. De rechtbank besliste echter dat de enveloppe gesloten bleef omdat het beroepsgeheim van de preventieadviseur anders geschonden zou worden.

Bovendien had de verdediging de vraag tot het openen van de verzegelde enveloppe alvoorgelegd aan de kamer van inbeschuldigingstelling, die op 17 mei 2019 dat verzoek afwees, en eenzelfde debat kan niet nog eens overgedaan worden voor de feitenrechter.

Alle partijen hebben hun conclusies schriftelijk aan elkaar overgemaakt.

Wanneer mogen we een uitspraak verwachten?

Het vonnis wordt ten vroegste vier weken na de laatste procesdag verwacht. Dat is op 11 november, een wettelijke feestdag, waardoor het wellicht pas 18 november wordt. De kans is echter reëel dat de rechtbank meer tijd neemt voor het vonnis en het pas in december klaar zal zijn.