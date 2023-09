Proces tegen Acid gestart in Brugge, pleidooien volgen in januari: ‘Het zou raar zijn dat ik een hogere straf krijg dan de Reuzegommers’

“Zet hem op hè gast”, zei een jongeman in skaterkleren tegen de bekende influencer wanneer die rond negen uur ’s ochtends het gerechtsgebouw betrad. Met een fistbump werd de begroeting afgewerkt. Camera’s flitsten en journalisten struikelden bijna letterlijk over elkaar heen wanneer hij binnenkwam.

De influencer – gekleed in een zwart kostuum met wit onderhemd – wandelde rustig binnen. “Ik ben niet zenuwachtig, maar ik ben wel superbenieuwd”, zei hij tegen een journalist in de gang. “Ik vind nog steeds dat ik in mijn recht ben.”

Acid, in het gewone leven Nathan Vandergunst, moest vanochtend voor de correctionele rechtbank verschijnen, omdat hij in een video van enkele maanden geleden vier Reuzegommers bij naam heeft genoemd. Slechts één voormalige Reuzegommer heeft hem aangeklaagd. Het betreft een voormalige preses van de club, die niet aanwezig was op de fatale doop van Sanda Dia.

Het restaurant van zijn ouders in Antwerpen kreeg na de publicatie van de video veel slechte recensies en valse reserveringen, daarom sleepten zij samen met hun zoon de influencer voor de rechter. De ex-preses en zijn ouders waren zelf niet aanwezig op de zitting. Wat gezien het grote aantal camera’s niet zo onlogisch is.

Toen de zitting begon, herhaalde Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Acid, dat de tegenpartij nog geen stukken had overgemaakt die de aanklacht staven. “Als je iets zegt, moet je het kunnen bewijzen”, zei hij er later over. Onder de advocaten kwam het al snel tot een discussie.

De advocaat van de ex-Reuzegommer vroeg de rechter tijdens de bespreking ook of het mogelijk zou zijn bij een volgende zitting een tv-scherm in de rechtszaal te hangen, zodat hij de filmpjes van de influencer zou kunnen tonen. “Zoiets wordt normaal niet gedaan”, antwoordde de rechter. Van Steenbrugge pikte erop in: “We gaan hier toch ook geen show van maken, het is hier toch geen spektakel!”

Tot 136.000 euro boete

Het proces gaat voort op 18 januari, wanneer de zaak wordt gepleit. Er zijn zeven tenlasteleggingen tegen Acid, waaronder belaging en cyberpesten. In theorie kan hij een zware straf krijgen: tot twee jaar cel en een boete tot 136.000 euro.

Maar eens buiten de rechtszaal – de zitting duurde ongeveer een kwartiertje – bleef Acid er laconiek onder. “Dat is inderdaad veel”, zei hij voor de verzamelde pers. “Maar ik denk niet dat ik in de gevangenis ga eindigen. Als het wel zo is, dan is het maar zo. Het zou wel raar zijn dat ik een hogere straf krijg dan de Reuzegommers.”

Acid verdedigde zich al in een video die hij online plaatste. Hij vertelde erin dat hij enkel informatie heeft gedeeld die al online circuleerde. Zowel de influencer als zijn advocaat gaven na de zitting het ene interview na het andere, voor lokale en nationale televisie.

“We leven nog altijd in een rechtsstaat waar je je mening mag geven”, zei advocaat Van Steenbrugge. “Hij heeft gewoon gezegd wat vele anderen dachten. Als dat niet meer mag, dan kan de rechtsstaat op de schop. Als je leest wat de Reuzegommers vroeger allemaal gezegd hebben, dan is dat ook het soort staat dat ze willen, heb ik de indruk.”

Twee Britse journalisten die in Brugge waren voor een zaak over mensensmokkel, keken het allemaal met verbazing aan. Een van hen ontdekte nadien dat de blonde man op enkele meters van haar meer dan 400.000 volgers heeft op Instagram. “The world’s gone mad”, zei ze.