Proces-Schild & Vrienden start op 12 september: beklaagden zullen aanwezig moeten zijn

Geen van de beklaagden was aanwezig op de agendazitting in de correctionele rechtbank in Gent, waar een datum werd bepaald voor het proces-Schild & Vrienden.

Het parket van Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar de groep naar aanleiding van een Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van de jongerenbeweging Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd voormalig politicus Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld.

Het is voornamelijk door procedurekwesties dat de zaak al zo lang aansleept, maar nu is er toch een datum vastgelegd. Op 12 september zal er gepleit worden in het dossier.

Zeven leden van Schild & Vrienden moeten zich dan voor de rechter verantwoorden. Kopstuk Dries Van Langenhove hangt een celstraf boven het hoofd voor racisme, negationisme en het bezit van pepperspray.

De agendazitting duurde maar enkele minuten. Er werd een datum afgesproken, en de rechter gaf ook het bevel aan de beklaagden dat ze in september aanwezig moeten zijn in de rechtbank.

De burgerlijke partijen waren wel aanwezig in de rechtbank dinsdag: de UGent, het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia, de Liga voor Mensenrechten, oud-rechter Henri Heimans en Jihad Van Puymbroeck die op een sociale media een haatcampagne te verwerken kreeg, stellen zich burgerlijke partij.

“We zijn blij dat er eindelijk gepleit zal kunnen worden. Het duurt al veel te lang”, zei Jos Vander Velpen, advocaat van de Liga voor Mensenrechten, achteraf. Voor Jihad Van Puymbroeck komt de datum minder goed uit, omdat zij net in die periode gaat trouwen.