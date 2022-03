Pro League duidt Lorin Parys officieel aan als nieuwe CEO

De Pro League zat sinds midden januari zonder CEO nadat Pierre François - wiens contract eind juni afliep - met onmiddellijke ingang stopte. Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en Club Brugge-manager Vincent Mannaert kregen een tijdelijk mandaat om de Pro League tot eind juni te leiden. Samen moesten ze het pad effenen voor de toekomst van het Belgisch voetbal én op zoek gaan naar een nieuwe CEO.

Daarvoor zijn ze uitgekomen bij Lorin Parys. De 45-jarige Leuvenaar was de afgelopen jaren actief als politicus bij N-VA, maar trekt die deur achter zich dicht. Vandaag bespreekt de Pro League op een algemene vergadering de kandidatuur van Parys. “Het is een intensief proces geweest”, klinkt het bij de Pro League. “We hebben gekozen voor iemand die met een frisse maar analytische blik naar de sport kan kijken, mensen kan samenbrengen en op zoek gaat naar oplossingen. Lorin wordt het gezicht van het professionele voetbal in België, maar zal achter de schermen de relaties met de clubs, de Voetbalbond, ACFF, Voetbal Vlaanderen, partners en beleid uitbouwen en de organisatie leiden.”

Carrièreswitch

“Het waren acht intense en mooie jaren bij de N-VA”, zo reageert Parys in een verklaring van N-VA. “Ik haalde veel voldoening uit mijn mandaat van volksvertegenwoordiger en had het genoegen om als ondervoorzitter betrokken te zijn bij twee regeringsonderhandelingen. Ook in Leuven werkte ik samen met een bijzonder fijn team. In 2018 haalden we nog het beste Leuvense resultaat uit de geschiedenis van de partij”, aldus Parys.

“Deze carrièreswitch is allesbehalve een eenvoudige keuze, maar ik voelde dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk. Toen deze opportuniteit op mijn pad kwam, heb ik na een periode van diep nadenken uiteindelijk de knoop voor mezelf doorgehakt”, vervolgt Parys, die benadrukt de partij en haar kiezers “enorm dankbaar” te zijn “voor de kansen van de voorbije jaren”.

Als CEO van de Pro League wil hij zich volledig toewijden aan het verdedigen van de belangen van het professioneel voetbal en het verder uitbouwen van de sport als maatschappelijke motor en economische sector.

N-VA-voorzitter Bart De Wever erkent dat het nadeel van samenwerken met bekwame mensen is dat ze soms andere opportuniteiten op hun pad tegenkomen en uitvliegen. “Het is niet gemakkelijk om iemand te zien vertrekken met wie ik zo nauw en constructief heb samengewerkt, maar ik respecteer Lorin zijn persoonlijke keuze. Ik dank hem voor zijn bewezen diensten en wens hem het allerbeste toe met zijn nieuwe uitdaging”, aldus De Wever.

Ondervoorzitter Valerie Van Peel vond het een eer om het afgelopen jaar met Lorin Parys een team te vormen. “Ook menselijk klikte het tussen ons helemaal. De partij en ik gaan hem ongelofelijk missen. Ik wens hem zeer veel succes in zijn nieuwe functie en hoop dat onze wegen in de toekomst ooit opnieuw mogen kruisen”, aldus nog Van Peel.