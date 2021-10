Privévliegtuig stort neer in Milaan: 8 inzittenden overleven crash niet

Het vliegtuigje was opgestegen vanop Milaan-Linate, met als bestemming Olbia, op Sardinië. Rond 13.00 uur zou het privévliegtuig zijn neergestort in Milaan. Het kwam neer op een leegstaand gebouw in renovatie, dat wordt gebruikt als kantoor en parkeerplaats voor bussen.

Daarna is er een grote brand ontstaan op de plek van de crash. Het vliegtuig, de parkeergarage en verschillende auto’s vlakbij vlogen in brand. De acht mensen aan boord - zes passagiers, de piloot en een ander bemanningslid - zijn volgens de krant allemaal omgekomen.

Luid gesis

Het vliegtuigje stortte neer vlakbij het metrostation San Donato. Mensen in de buurt hoorden een zeer luid gesis en vervolgens een explosie, veroorzaakt door de impact van het vliegtuig. De vlammen overspoelden onmiddellijk het twee verdiepingen tellende parkeergebouw, gelegen in de buurt van het eindpunt van de gele metro in de stad.

Het station San Donato bevindt zich in het zuidoostelijke deel van Milaan, op sociale netwerken circuleren tientallen video’s van mensen die op dat moment op het station waren en de tragedie live hebben meegemaakt. De parkeerplaats was volgens de ATM uit voorzorg gesloten. Binnen zijn geen gewonden gevallen, zo melden de Italiaanse media.

