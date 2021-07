Prinses Delphine draagt ‘soft power’ van Belgisch-Guineese designer op militair defilé

Twee jaar geleden raakte Siré Kaba, Belgische van Guineese afkomst, voor het eerst aan de praat met Delphine Boël, op een modedefilé georganiseerd door de bank BNP Paribas waarin de creaties van modehuis Natan, al jaren hofleverancier in Laken, centraal stonden. Maar ook Kaba, de drijvende kracht achter modemerk Erratum Fashion, mocht er enkele creaties tonen. Haar kleurrijke collectie viel in de smaak bij Boël, de twee bleven contact houden via Instagram en toen duidelijk werd dat de nieuwbakken prinses ook op het nationaal defilé haar opwachting zou maken, kreeg Kaba de vraag of ze een geschikte outfit in haar kast had hangen.

“Een geweldig cadeau”, beseft Kaba. Het mag dan een defilé in mineur zijn, de allereerste acte de présence van prinses Boël is groot nieuws. Foto’s van de nieuwe prinses én haar outfit gaan de wereld rond. “Ik heb haar een paar voorstellen gedaan”, vertelt Kaba. “Uiteindelijk heeft ze gekozen voor een lange, retro-jurk met smalle taille. Eigenlijk een simpel ontwerp, maar wel met een gedurfde print die ook in haar hoed terugkomt.” Deze prints zijn het handelsmerk van Erratum Fashion. De stoffen voor haar creaties haalt Kaba uit Afrika, de kledingstukken zelf worden in Brussel gemaakt. “Inspired by Africa, made in Belgium. Het beste van twee werelden, een beetje zoals ikzelf”, lacht ze.

Diplomatendochter

Als dochter van een diplomaat pendelde Kaba in haar jeugd tussen Guinée, Tanzania en Ghana om op haar vijftiende naar Brussel te verkassen. “Het was moeilijk om hier mezelf te kunnen zijn”, vertelt ze. “Dat gevoel zag ik later ook terug bij mijn oudste dochter. Zij vroeg me op een gegeven moment naar welke plaats mensen zoals zij en ik in onze maatschappij hebben.” Met Erratum Fashion wil ze een brug slaan tussen Afrika en Europa en tonen dat veel van het westerse denken over Afrika op foute clichés is gebaseerd. Vandaar de naam van het merk.

“Met Erratum Fashion wil ik de fouten uit het verleden rechtzetten”, zegt Kaba. “Dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan op straat komen of op politiek vlak initiatieven nemen. Ik kies voor wat ze in Amerika soft power noemen. Via de modewereld hoop ik een verschil te maken.”

Siré Kaba. Beeld rv

Wat meteen voor een link zorgt met Boël. Ook in haar geval zijn er wel wat fouten uit het verleden die een rechtzetting verdienen. Maar dat de naam van haar label meteen ook de belangrijkste reden zou zijn waarom Boël voor een van haar creaties heeft gekozen, ontkent Kaba. “Ze vindt de kleren die ik maak in de eerste plaats mooi. Dat er door de naam wat extra symboliek wordt toegevoegd, is niet meer dan leuk meegenomen.” Kaba wijst ook op het sociale karakter van haar modemerk. Alle kledij van Erratum Fashion wordt gemaakt in sociale werkplaatsen in Brussel en Luik, door mensen die het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt. “Ook die kant van het verhaal vond de prinses heel belangrijk.”

Boël maakt met de Afrikaans geïnspireerde outfit van Erratum Fashion ook een toespeling op het donkere koloniale verleden van het koningshuis. “Een krachtig signaal”, vindt Kaba. “Het koloniale verleden is een thema dat heel erg leeft in onze multiculturele samenleving. Door te kiezen voor Erratum Fashion geeft de prinses aan dat ze zich daar ook binnen het koningshuis bewust van zijn.” Hoe dan ook geeft de koninklijke keuze voor de creaties van Kaba haar merk een gigantische duw in de rug. “Ik was sowieso van plan om de komende jaren nadrukkelijker op de internationale markt te mikken. Dit is alvast een mooie start.”