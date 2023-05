Prins Laurent: ‘Ik wil niet au sérieux genomen worden, maar dat begrijpen journalisten niet. Ze moeten en zullen me als zwakkeling neerzetten’

‘Wat nu weer?’ Zo luidde doorgaans de hartelijke begroeting van prins Laurent als we weer eens om een woordje uitleg vroegen bij zijn bewogen leven. Nu belt hij na een gemiste oproep zélf terug met de melding dat hij zich niet herkent in het portret dat de makers van de vierdelige documentairereeks Laurent: prins op overschot op Canvas van hem schetsen. ‘Allee, wie heeft het nu niet zwaar gehad in zijn of haar leven?’

‘Nee’, zegt de prins aan de telefoon. ‘U zult me niet te zien krijgen in de documentairereeks. Ik heb geweigerd mee te werken. De makers waren op zoek naar sensatie, had ik vernomen van mensen die wel hebben meegewerkt. Die hebben voor de camera gezegd wat zij meenden te moeten zeggen, maar daar waren de makers dan weer niet gelukkig mee. En nu hebben ze een boek over mij uitgebracht met allerlei dingen uit het verleden. Ik herken mij niet in dat boek: ik ben niet de man die ze daarin beschrijven.’

‘Monseigneur,’ probeer ik, ‘misschien is dit wel een goede gelegenheid om een groot interview aan Humo te geven. Dat hebt u in het verleden nog weleens gedaan.’

‘Nee’, zegt Laurent. ‘Een interview geef ik niet. Ik heb nu trouwens niet veel tijd, ik ben ontzettend druk, maar ik bel u terug.’

Een halfuur later gaat de telefoon opnieuw. De prins: ‘Waar waren wij gebleven?’

We hadden het over uw moeilijke relatie met journalisten, terwijl u tegelijk behoorlijk populair bent in journalistieke kringen.

Prins Laurent: “Merkwaardig, hè? Journalisten hebben een bepaald beeld van me waar ze niet van loskomen. Dat verwondert me elke keer opnieuw: je kunt wel tien keer het omgekeerde vertellen van wat in hun hoofd zit, ze zullen blijven vasthouden aan wat daarin zat vóór ze met je kwamen spreken. En het wordt nog moeilijker als je, zoals ik, weleens humor gebruikt. Humor is voor hen een teken van zwakte. Dus ik vertel niets meer met humor.”

Nooit meer?

“Ik probeer serieuze dingen op een grappige manier te vertellen, ik wil niet au sérieux genomen worden. Maar dat begrijpen ze niet. Ze moeten en zullen me als een zwakkeling neerzetten. (Zucht) Ik begrijp hén niet.”

Waarom wilt u niet au sérieux genomen worden?

“Mensen die zichzelf au sérieux nemen, zijn lastig. Ik wil niet lastig lijken. Ik wil dat voorkomen.”

We zijn het natuurlijk niet gewend dat iemand van koninklijken bloede zichzelf relativeert en ironie in zijn teksten smokkelt.

“Ironie en relativering, dat is humor. Humor moet overal zijn. Mijn kinderen hebben me laatst in contact gebracht met ChatGPT. Ook zo’n chatbot heeft humor. U kunt ChatGPT grappige uitspraken laten doen wanneer u een ernstig onderwerp bestudeert. Heel goed: zo worden mensen niet afgeschrikt door wetenschappen. Zo lopen ze er niet van weg. Als zelfs ChatGPT het belang van humor inziet, moeten wij onszelf zéker relativeren.”

Kunt u dan ook het belang van zo’n reeks op Canvas relativeren?

(denkt lang na) “Wij leven in een democratie. U weet wat de voormalige premier van Engeland, Winston Churchill, daarover heeft verklaard: ‘Democratie is de slechtste regeringsvorm, met uitzondering van alle andere vormen die al uitgeprobeerd zijn.’ In een democratie heb je het recht om alles te zeggen wat je wilt over een ander, dat is nu eenmaal zo. Daar ben ik niet boos om. Maar het is soms wel erg om dat allemaal te moeten aanhoren. (Gerommel op de achtergrond) Sorry, ik hoor dat mensen me nodig hebben. Ik bel u straks terug. (Vijftien minuten later) Zoals ik u dus zei: ik ben niet de man die ze nu in het daglicht stellen.”

Misschien kan u dat in een groot interview voor Humo toelichten.

“Nee, dat doe ik niet. Ik heb momenteel veel te veel aan mijn hoofd. Maar wij praten nu toch?”

Mag ik dat gebruiken?

“Natuurlijk.”

Hebt u trouwens het interview in Humo met Père Gilbert gelezen, naar aanleiding van uw huwelijk twintig jaar geleden?

“Bent u van Antwerpen?”

Euh?

“Welja, zoals u ‘twintig jaar gelééje’ zegt. Ik dacht: ai, dat zijn Antwerpse klanken, dat komt me bekend voor. Bon, dat is een grapje, ziet u? Dat ben ik. Het probleem is: ze hebben hier in België liever oude cd&v-types die saaie dingen vertellen, maar ik ben van het zuiden, ik zit zo niet in elkaar. Die opmerking kwam spontaan bij me op.”

Weet u welk beeld de documentaire van u schetst?

“Ik heb geen idee, maar ik vermoed dat het beeld van de prins wordt opgeroepen dat de makers graag zien.”

U wórdt graag gezien, daar hadden we het al over.

“En toch krijgen de mensen die graag gezien worden, de meeste kritiek. Zo werkt dat bij veel journalisten. Je vraagt je af: ‘Waarom moet alles zo negatief?’ Heel eenvoudig, voor de kijkcijfers.

“Allee, wie heeft het nu niet zwaar gehad in zijn of haar leven? Iedereen toch, elk op zijn manier, en dan in de eerste plaats vrouwen. Vrouwen geven leven. Een kind dat uit je buik komt, dat doet pijn. Om gelukkig te zijn moet je ook harde dingen ervaren.”

Om gelukkig te zijn moet je pijn lijden, bedoelt u?

“Ik weet het niet, dat is een raadsel voor mij. Neem het leven van de grote mystici: die hebben véél meegemaakt. En toch zijn ze gelukkig. Maar ik moet er weer vandoor (hangt op).”

(Halfuurtje later) U vertelde dat mystici blij waren.

“Nee, nee, ik zei ‘gelukkig’. Geluk is dieper dan blijdschap.”

Hebt u veel geleden?

“Nu doet u hetzelfde als die programmamakers. U probeert van mij een zwakkeling te maken. Iederéén heeft moeilijke momenten in zijn leven. Maar ik heb een vrouw met een sterke persoonlijkheid die positief in het leven staat. Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik haar tegengekomen ben, want ze is tamelijk uniek.”

‘Ik heb een vrouw met een sterke persoonlijkheid die positief in het leven staat. Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik haar tegengekomen ben, want ze is tamelijk uniek.’ (Foto: met Claire Coombs en hun kinderen Louise, Nicolas en Aymeric.) Beeld Fondation Prince Laurent / Stich

MAIA VAN MOLDAVIË

Overweegt u vroeg of laat uw memoires te publiceren?

“Maar nee. Komaan zeg, ik kijk naar voren, niet naar achteren.”

Bent u gegroeid in uw rol? Hebt u daarmee geworsteld?

“Hoe zie ik dat zelf? (Zwijgt langdurig) Mijn positie brengt me in de gelegenheid een grote mensenkennis te hebben.”

Doorziet u mensen meteen?

“Dikwijls wel, ja, het duurt niet lang voor ik een duidelijk beeld heb. Maar in deze periode, waarin we zoveel meemaken, moeten we in de eerste plaats positief blijven, en niet achteromkijken in de spiegel.”

Bent u bang voor de toekomst?

“Dat is een lang verhaal. Ik zie twee werelden ontstaan: enerzijds een blok met Rusland en China, en neem Saoedi-Arabië er ook maar bij, anderzijds een blok met de Verenigde Staten en Europa. Die twee werelden zullen, vrees ik, steeds verder uit elkaar drijven. De kloof tussen Noord en Zuid wordt vervangen door de kloof tussen Oost en West. De enige oplossing die ik zie is: inzetten op de milieuproblematiek door middel van een betere afvalverwerking, het herbebossen van de woestijn, enzovoort. We moeten samenwerken voor het milieu, zo brengen we Oost en West weer bij elkaar. Zo wordt de kloof niet té diep.”

U blijft een klimaatactivist.

“Dat heeft niets met activisme te maken. Als ik het leefmilieu verbeter, doe ik dat voor u, maar ook voor Vladimir Poetin en Joe Biden: het leefmilieu belangt ons allemaal aan. We moeten de cirkel van het eigenbelang doorbreken. Maar daar hebben we mensen met visie voor nodig. Moedige mensen. En dat zijn in de eerste plaats vrouwen.”

Is er voor u een leidende rol weggelegd?

“Dat geloof ik niet. Wij, mannen, hebben intussen voldoende bewezen dat we de grens van onze leidinggevende capaciteiten hebben bereikt. Vrouwen hebben niet eens de kans gekregen om hun grens te ontdekken.”

Kunt u een voorbeeld geven van een vrouw in wie u een geschikte leider ziet?

“Er zijn miljoenen voorbeelden! Elke vrouw! Vrouwen hebben het meestal bij het rechte eind. Ze gaan ook minder het conflict aan. Neem de presidente of premier van Moldavië, je hoort haar niet vaak, maar ze doet wel haar job: ze heeft oog voor de generaties die er zitten aan te komen, én voor het algemeen belang.”

Neem me niet kwalijk, wie bedoelt u precies?

“Ik ben haar naam even kwijt, momentje, ik zoek het voor u op. Hier heb ik het: Maia Sandu. Ex-premier en de huidige presidente van Moldavië, een bekwame vrouw. Ze zou een grote rol kunnen spelen in haar regio: Moldavië bevindt zich vlak bij Oekraïne en Rusland. Ze spreekt ook Frans.”

Kent u haar?

“Ik heb haar nooit ontmoet.”

Gaat u zelf ook nieuwe projecten ontwikkelen?

“Met Claire en de kinderen, het hele gezin, overwegen we iets sociaals te doen, iets wat kankerpatiënten ten goede komt. Iets als Kom op tegen Kanker. Maar we bekijken wanneer zoiets zou kunnen. (Weer is er gerommel op de achtergrond) Ik bel u terug.”

Lees ook ‘Prins Laurent is niet gelukkig, daar ben ik zeker van’: nieuwe docureeks toont triest portret van een prins die nooit liefde kreeg

(Kwartiertje later) Hoe oud zijn uw kinderen inmiddels?

“Mijn dochter is 19, volgend jaar wordt ze 20. Mijn zonen, de tweeling, worden dit jaar 18.”

Studeert uw dochter?

“Jawel, sociale wetenschappen.”

Heeft ze dat zelf gekozen?

“Natuurlijk, mijn kinderen kiezen zelf wat ze studeren. Ze moeten doen wat ze het liefst willen – geen dwang. Een van mijn zonen heeft de ambitie vliegtuigingenieur te worden. Hij heeft al gedurende één week stage gelopen bij Pilatus Aircraft, een Zwitsers bedrijf dat kleine vliegtuigjes bouwt.”

Herkent u zichzelf in uw kinderen?

“Ze hebben een andere achtergrond, ze zijn anders dan ik.”

In welk opzicht?

“Ze zijn veel vrijer, ze weten meer over hun omgeving dankzij het internet. Toen ik jong was, bestond er geen internet, geen computer, geen mobiele telefoon.”

Is het nu beter?

“Het is beter als je die technologie op een wijze manier gebruikt. Dat is niet altijd het geval. Nu weet iedereen zogezegd alles over elkaar: mensen vechten op sociale media om iemand te zijn.”

Zit u op sociale media?

“Nee.”

En uw kinderen?

“Ze doen wat kinderen van hun leeftijd doen, neem ik aan. Daar ben ik niet mee bezig, ze zijn bijna volwassen. Maar via hen heb ik twee maanden geleden wel het bestaan van ChatGPT vernomen. Als kind moest ik voor school naar de bibliotheek om informatie te verzamelen, ik moest boeken lezen, ik moest een tekst schrijven. Dat hoeft nu allemaal niet meer. De machine schrijft een tekst voor mijn kinderen.”

Kijkt u daar met verwondering naar?

“Ik ben onder de indruk van wat mensen kunnen uitvinden. En ik vraag me ook wel af waarheen dergelijke uitvindingen ons zullen leiden.”

Binnenkort zijn we allemaal cyborgs?

“Hoe bedoelt u?”

Half mens, half machine.

“Het is waar: binnenkort hebben we allemaal stukken van een machine in onze hersenen zitten. Maar hoever het zal gaan, weet ik ook niet.”

'Vrouwen hebben het meestal bij het rechte eind. Ze gaan ook minder het conflict aan.' Beeld Het Belang van Limburg

SJOEMELGELD

Ik blijf het jammer vinden dat u zelf niet spreekt in de documentaire. U hebt heel wat te vertellen.

“Journalisten willen je leiden naar wat zij in gedachten hebben. Ze zijn niet geïnteresseerd om je echt te leren kennen. Ze hebben besloten dat ik de prins ben die graag vrouwen en wagens ziet. Maar vertelt u mij eens: wie heeft vrouwen níét graag? Zelfs homo’s hebben ze heel graag.

“Ik zal niet zeggen dat de makers een verkeerd beeld van me hebben, dat zou pretentieus zijn. Maar ik weet wel dat ze me willen afschilderen als een triest persoon. Een problematisch geval. Een type dat graag vrouwen en wagens ziet, omdat zij graag vrouwen en wagens zien.”

Ze projecteren hun verlangens op u?

“Dat doen veel mensen, hoor. Volgens mij kunnen we onze problemen alleen oplossen door samen voor het leefmilieu te strijden (geeuwt).”

Bent u moe?

“Ja.”

Bent u momenteel druk bezig met projecten voor het leefmilieu?

“Inderdaad. Ik wil daar niet op vooruitlopen, maar over één ding kan ik wel spreken: ik heb er veel voor over om mijn project in Libië weer op te starten.”

De herbebossing van de woestijn.

“Inderdaad.”

De rechtbank heeft geoordeeld dat u recht hebt op de al jaren bevroren miljoenen van het Libische project, 50 miljoen euro. Waar wacht u op?

“Ik heb zeven keer gelijk gehaald voor de rechtbank, als ik me niet vergis. We zullen zien wanneer dat geld vrijkomt. De Libiërs zeggen: ‘Ge moogt dat geld hebben als ge ons 50 procent geeft.’ Zo werkt dat niet, natuurlijk. Dat heb ik nooit gedaan en dat zal ik ook nooit doen, sjoemelgeld betalen. Maar dat verwachten de Libiërs wel.”

Hoe raakt het probleem opgelost?

“Justitie heeft haar werk gedaan, het is nu aan de politiek om het vonnis te laten uitvoeren.”

‘We zouden veel meer mensen als Michel Vandenbosch moeten hebben. Hij laat zien wat het probleem in onze samenleving is. Hij wijst op het gevaar dat we leven met onze ogen dicht.’ Beeld Photo News

De Belgische politiek?

“Ja, natuurlijk.”

En zal dat ook gebeuren?

“Ik ben de Belgische politiek niet, maar een land moet zijn vonnissen laten respecteren. Als dat gebeurt, zal ik mijn projecten kunnen verwezenlijken. Het is eenvoudig: ofwel produceer je middelen om dingen te doen, ofwel wacht je tot je middelen krijgt. Ik kies voor het eerste: ik wil zélf middelen genereren om bomen in de woestijn te planten en hernieuwbare technologie te laten ontwikkelen. Hopelijk krijg ik daar de kans voor van de politiek.

“U weet: in de toekomst zullen we gelukkig geen dieren meer hoeven te doden om ons te voeden. We zullen kunstmatig voedsel ter beschikking hebben. Maar kunstmatig voedsel vergt véél energie. Ik bestudeer hoeveel energie.

“Wetenschappers zijn in staat om één cel zich vaak te laten vermenigvuldigen: uit één cel kun je miljarden cellen halen. Ons lichaam bestaat uit veertigduizend miljard cellen, onze hersenen uit vier miljard cellen. Bij sommige dieren groeit een afgerukte poot er vanzelf weer aan. Wetenschappers zouden graag hetzelfde kunnen laten gebeuren bij mensen.”

U klinkt als Michel Vandenbosch van GAIA.

“We zouden veel meer Michels moeten hebben. Hij laat zien wat het probleem in onze samenleving is. Hij wijst op het gevaar dat we leven met onze ogen dicht.

“(Enthousiast) Enfin, stel dat u een arm verliest. Zou het niet mooi zijn om er weer één te kunnen laten aangroeien? En dat zit eraan te komen!

“(Rustig) U hoort mij nu dingen vertellen die op Canvas níét aan bod zullen komen. Er is een groot verschil tussen de werkelijkheid en de documentaire. Ik kan u verzekeren: voor iedereen kun je slechte getuigenissen vinden.”

Gaat u naar de documentaire kijken?

“Ik kijk weinig tv.”

Maar deze documentaire?

“Ik kan alleen maar blij zijn dat ik er niet aan heb meegewerkt. En vooral niet aan dat boek, dat er is gekomen omdat ze geen mensen vonden die lelijke dingen over me wilden vertellen. Ik vraag me af: is dit wel het jaar 2023? Ik heb soms de indruk dat we leven in 450 na Christus, vlak voor de val van het Romeinse rijk.”

Dus u kijkt helemaal niet?

“Ik zeg u dat ik weinig tv kijk. Af en toe BBC World, ja. David Attenborough waardeer ik zeer. Die man heeft zijn leven gegeven om de natuur beter te leren kennen. Wist u dat er in het wild vogels bestaan die niet kunnen vliegen? Ze hebben zelfs geen angst voor de mens. Ze lopen over je rug omdat ze ons gewoon als een dier beschouwen. Vindt u het niet jammer dat dieren bang voor ons moeten zijn? De mens is een synoniem voor agressie. Bon, maar nu moet ik echt afsluiten.”

Mag ik u nog iets wensen?

“Veel geluk?”

Zult u dat nodig hebben?

“Ja (zucht).”

Enkele dagen na dit gesprek breekt naar aanleiding van de eerste aflevering van de reeks een polemiek uit over mogelijk seksueel misbruik van de prins tijdens zijn jeugd. De prins ontkent noch bevestigt het bericht. Aan het persagentschap Belga laat hij weten dat de hele reeks hem siberisch laat. Tegen Humo is hij plotseling ook weer kort: ‘Ik heb het druk, en u bent op zoek naar sensatie.’

‘Laurent: prins op overschot’, woensdag om 21.20 uur op Canvas

© Humo