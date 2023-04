Prins Harry zal de kroning van koning Charles toch bijwonen, Meghan Markle niet

“Buckingham Palace is verheugd te kunnen bevestigen dat de hertog van Sussex de kroning zal bijwonen in Westminster Abbey op 6 mei”, aldus de verklaring. “De hertogin van Sussex zal in Californië blijven met prins Archie en prinses Lilibet.”

Er werd al maanden gespeculeerd over de eventuele aanwezigheid van de 38-jarige prins bij de kroning. De relaties tussen het koppel en de koninklijke familie zijn erg gespannen. Begin dit jaar bracht prins Harry zijn autobiografie uit, die heel wat stof deed opwaaien. Ook in televisie-interviews deed het koppel al een aantal schadelijke uitspraken over de koninklijke familie, onder meer bij Oprah. Vorige maand werden de Britse prins en zijn vrouw nog gevraagd om hun huis in het Verenigd Koninkrijk te ontruimen.

Sinds de begrafenis van Queen Elisabeth, in september vorig jaar, is Meghan Markle niet meer teruggekeerd naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zal in mei in Californië blijven, samen met de twee kinderen van het koppel, prins Archie en prinses Lilibet. Op 6 mei, de kroningsdag, wordt Archie ook vier jaar.