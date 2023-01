Prins Harry vertelt over knokpartij met zijn broer: ‘Britten zich af waarom Harry en Meghan klagen terwijl ze zelf rijk zijn’

Vorige maand vertelden Harry en Meghan hun verhaal al in een Netflix-reeks. Wat voegt de autobiografie nog toe?

“Spare zou nog meer ontluisterende details bevatten dan de televisiereeks. Koning Charles zou ontzien worden, mogelijk omdat hij een zorgzame vader was. Als er schadelijke verhalen in staan, zullen die vooral over prins William gaan.

“Dat zie je ook in de passage waarover The Guardian al berichtte. Tijdens een discussie in 2019 zou William gezegd hebben dat Meghan Markle ‘moeilijk’ en ‘brutaal’ was. Harry schrijft dat zijn broer hem vervolgens neersloeg. Het is eeuwen geleden dat zulke verhalen over fysiek geweld naar buiten gebracht werden. Tot en met de 18de eeuw was het misschien niet ongewoon dat koninklijke broers elkaar fysiek te lijf gingen, nu is dat anders.”

Hoe groot acht u de kans dat het paleis op het verhaal zal reageren?

“Keep calm and carry on is al sinds jaar en dag de strategie waarmee Buckingham Palace met crisissen omgaat. Ik denk dat de koninklijke familie daar pas van afwijkt als Charles of de monarchie zelf ter discussie gesteld worden, maar dat is voorlopig niet het geval.

“Je kunt een parallel trekken met de situatie van koning Edward VIII, de oom van Elizabeth II. Hij deed troonsafstand zodat hij met de gescheiden Wallis Simpson kon trouwen. Later schreef hij ook een biografie en viel hij zijn familie aan. Zo noemde hij ze ‘een stelletje stinkerds’. Het koningshuis heeft toen ook niet gereageerd en denkt bovendien op lange termijn. Charles wordt ontzien en als William ooit koning wordt, is het verhaal over het gevecht met zijn broer alweer oud.”

Harry verdeelt zijn onthullingen zorgvuldig over verschillende reeksen en boeken. In welke mate maakt die strategie zijn verhaal ongeloofwaardig?

“Het is in ieder geval een verdienmodel waarbij Harry en Meghan munt slaan uit de interne verhalen die ze over hun familie vertellen. Net daarom plaatsen heel wat commentatoren kanttekeningen en vragen ze zich af wat ze zullen doen als het verhaal volledig uitgemolken is.

“Ik kan me wel voorstellen waarom Harry graag over zijn leven wil vertellen. De titel van zijn boek verwijst naar het feit dat hij nooit recht had op de troon. Dat is geen gemakkelijke rol. Prinses Margaret, de zus van koningin Elizabeth, had het er ook lastig mee. Ze zitten in een familie met een functie zonder zelf een functie te hebben. Door het verhaal te vertellen kan hij betekenis geven aan zijn leven en trauma’s verwerken.”

Welke invloed hebben de persoonlijke verhalen van Harry en Meghan op hun populariteit?

“In de Verenigde Staten is er bij geïnteresseerden veel sympathie voor het koppel. Het verhaal van een donkere vrouw die terechtkomt in een instituut dat met white supremacy geassocieerd wordt, ligt gevoelig. In het Verenigd Koninkrijk worden ze meer als verraders gezien. Daarnaast vragen Britten zich af waarom Harry en Meghan klagen terwijl ze zelf rijk zijn. Toen ze naar de Verenigde Staten verhuisden en toch nog geld voor hun beveiliging vroegen, was daar ook veel onbegrip voor.”

In een recent interview vertelde Harry dat hij op een verzoening met zijn familie hoopt. Een realistische wens?

“Zolang hij dergelijke verhalen naar buiten brengt, is dat moeilijk. Voor Harry’s populariteit zou het wel interessant zijn. Britten volgen het koningshuis vaak als een soort soap. Een mooie verzoening wordt daarbij wel geapprecieerd. Al hebben heel wat mensen in het land het momenteel te moeilijk om hun rekeningen te betalen om er veel aandacht aan te besteden.”