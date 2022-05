Prins Charles spreekt Britse troonrede uit: Queen moet verstek geven

Elizabeth was vastbesloten ook dit parlementaire jaar te openen, iets dat ze al doet sinds de dagen van Winston Churchill, maar maandagavond kwam het bericht dat ze “episodic mobility issues” heeft. Daarom stuurde ze haar zoon Charles uit. In de 70 jaar dat ze op de troon zit, heeft Elizabeth de ‘Queen’s Speech’ slechts twee keer aan zich voorbij laten gaan, beide keren wegens zwangerschap. Indertijd nam de Lord Chancellor de honneurs waar.

De troonrede geeft haar zoon de kans om kennis te maken met het koningschap, een rol waar hij zich al een halve eeuw op voorbereidt. Op het laatste moment diende de tekst worden aangepast. Zo werd de passage “mijn regering” vervangen door “de regering van Hare Majesteit”. De 1,06 kilo wegende keizerlijke staatskroon, die de koningin weleens extra glimmend heeft gemaakt door deze met wat gin en water te poetsen, stond schuin voor de kroonprins op een bijzettafel. Charles droeg zijn admiraalsuniform, terwijl William een rokkostuum aan had getrokken.

Klimaatmaatregelen

Honderden parlementsleden en honderdduizenden televisiekijkers luisterden naar de 73-jarige troonopvolger. Een oud-adviseur van Jeremy Corbyn meende een combinatie van ironie en sarcasme in de stem van Charles te hebben herkend. De leider van The Greens, Caroline Lucas, opperde dat de toekomstige koning teleurgesteld geweest zal zijn over het gebrek aan klimaatmaatregelen in de door hem voorgelezen tekst. Anders dan zijn moeder heeft Charles er door de jaren heen een gewoonte van gemaakt zich te mengen in politieke debat.

Burgers die hadden gehoopt op financiële steun in deze tijden van inflatie, kwamen bedrogen uit. De Conservatieve regering hield het bij een belofte om de Britse economie te versterken. Zoals verwacht werd er een Bill of Rights aangekondigd, die prioriteit moet krijgen boven de Europese mensenrechtenwetgeving. Bij monde van Charles kwam er ook een verhuld dreigement om het omstreden Noord-Ierse protocol uit het brexitakkoord op te blazen. De politie krijgt meer bevoegdheden bij het optreden tijdens protesten die de openbare orde te veel zouden aantasten.

Premier Boris Johnson en oppositieleider Sir Keir Starmer, beiden in opspraak wegens lockddownborrels, stonden gebroederlijk naast elkaar luisteren. Vanuit het paleis heeft de koningin het optreden van haar zoon waarschijnlijk vanaf een televisiescherm gevolgd. De hoogbejaarde monarch is nog steeds scherp van geest, maar beperkt zich tot taken die ze binnenshuis kan verrichten, zoals het lezen van overheidsdocumenten en de wekelijkse audiëntie van de premier. Ruim een maand geleden werd ze voor het laatst in het openbaar gezien, bij de herdenkingsdienst voor haar wijlen echtgenoot Philip in Westminster Abbey.

Over een maand vieren de Britten het Platina Jubileum van hun vorstin. Elizabeth hoopt daarbij zelf zoveel mogelijk aanwezig te kunnen zijn.