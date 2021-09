Prins Charles in verband gebracht met ‘verkopen koninklijke gunsten’ aan superrijken

Tijdens het wachten op de troonsbestijging verveelt Charles zich geen moment. Hij maakt wereldreizen namens zijn moeder, gaat de strijd aan met nieuwbouwprojecten en wroet met zijn groene vingers in de aarde. Zijn grootste passie, naast Camilla, is The Prince’s Foundation, een stichting die onder het credo ‘Respecting the Past, Building the Future’ historische gebouwen opknapt en jongeren in binnen- en buitenland ambachten leert.

Donaties zijn altijd welkom, maar kunnen ook tot problemen leiden. Vorige maand werd bekend dat de Saudische zakenman Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz omgerekend 1,75 miljoen euro had geschonken aan The Prince’s Foundation en andere stichtingen van de kroonprins. Het leverde hem een koninklijke onderscheiding op, die hem vijf jaar geleden op een besloten bijeenkomst in Buckingham Palace door Charles zelf werd overhandigd.

Schorsing

Het nieuws leidde tot de schorsing van Michael Fawcett, de koninklijke assistent die de stichting bestuurt en de deal had geregeld. Charles zou niets hebben geweten van deze schending van een wet uit 1925 die het verkopen van titels moet tegengaan. Door de jaren heen hebben vooral politici, premiers voorop, zich aan deze corrumperende praktijken schuldig gemaakt. Het Hogerhuis zit vol met rijke filantropen. Maar met het vertrek van Fawcett werd de zaak niet als gesloten beschouwd.

Een ander bestuurslid van de stichting stapte op nadat was bekend geworden dat een donatie van een rijke Rus was geaccepteerd. In ruil voor drie ton zou de bankier Dmitri Leus twee uitnodigingen hebben gekregen om Charles te bezoeken in zijn Schotse buitenhuizen, meldde The Sunday Times. The Mail on Sunday schreef ondertussen dat Charles een Taiwanese zakenman had ontmoet die een half miljoen had gedoneerd. Zowel de Rus als de Taiwanees zijn in eigen land beticht van witwassen.

Tussenpersoon

Bij de donaties fungeerde William Bortrick, de uitgever van het Britse adelboek Burke’s Peerage, als tussenpersoon. Het heeft er alle schijn van dat Charles hem meermaals persoonlijk heeft ontmoet, iets dat door zowel de prins als Bortrick wordt ontkend.

Voor Charles is het een netelige kwestie, nu zijn 96-jarige moeder langzaam haar functies overdraagt aan haar kroost – met uitzondering van de uit de gratie geraakte Andrew. Als directe troonopvolger draagt Charles extra verantwoordelijkheid. In het verleden is hij al eens beticht, met name uit republikeinse hoek, van politieke inmenging. De indruk dat buitenlandse superrijken koninklijke gunsten kunnen kopen, is een nieuwe smet op zijn naam.