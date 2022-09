Prins Archie, prinses Lilibet: de dood van de Queen zet een stoelendans met adellijke titels in gang - tenzij Charles er een stokje voor steekt

Koning Charles

Zodra de Queen overleed, werd haar zoon automatisch koning. Hij moet nog gekroond worden, maar gaat sinds gisteren als koning Charles III door het leven.

Charles neemt ook de titel ‘hertog van Lancaster’ over van koningin Elizabeth.

Koningin-gemalin Camilla

Camilla, de vrouw van Charles, zal voortaan ‘Queen Consort’ worden, of ‘koningin-gemalin’ in het Nederlands. Dat was al aangekondigd na haar huwelijk met Charles in 2005 en werd afgelopen juni nog eens bevestigd door koningin Elizabeth naar aanleiding van de 70e verjaardag van haar koningschap.

Kroonprins William

Prins William (40), de oudste zoon van koning Charles, wordt nu de kroonprins. Hij en zijn vrouw Kate Middleton nemen ook andere titels over van Charles en Camilla. Tot nog toe waren ze de hertog en hertogin van Cambridge, nu zijn ze dat ook van Cornwall.

Als kroonprins krijgt William automatisch ook de Schotse titels hertog van Rothesay, graaf van Carrick, baron van Renfrew, lord of the Isles, en prins en “great steward” van Schotland.

Beeld AP

Het is waarschijnlijk, maar nog niet helemaal zeker, dat William eveneens de titel van ‘prins van Wales’ overneemt van zijn vader. Die titel wordt immers traditioneel aan de mannelijke troonopvolger gegeven, maar de beslissing daarover ligt bij Charles.

Als dat gebeurt, wordt Kate prinses van Wales. Die titel gebruikte Camilla overigens nooit, uit respect voor de laatste officiële prinses van Wales, Williams moeder Diana.

Prins George, prinses Charlotte en prins Louis

De drie kinderen van William en Kate, George, Charlotte en Louis, waren al de prinsen en prinses van Cambridge. Daar komt nu ‘van Cornwall’ bij. Voluit wordt het dus prins George van Cornwall en Cambridge, prinses Charlotte van Cornwall en Cambridge en prins Louis van Cornwall en Cambridge. George wordt ook de tweede in lijn voor de troonopvolging.

William en Kate met hun kinderen George, Charlotte en Louis. Beeld ANP / EPA

Prins Archie en prinses Lilibet

De kinderen van prins Harry en Meghan Markle, Archie en Lilibet Harrison Mountbatten-Windsor, zijn niet geboren als prins en prinses. Vanaf nu zijn ze dat wel. Althans, volgens de regels die koning George V in 1917 heeft vastgelegd.

Die regels bepalen immers dat alle kleinkinderen van de monarch automatisch prinsen en prinsessen worden.

Beeld Instagram @alexilubomirski

Tot gisteren was dat enkel het geval voor prins George, als oudste zoon van de oudste zoon van de troonopvolger. De Queen besliste, bovenop die constitutionele regels dus, dat ook alle andere kinderen van William automatisch prins of prinses zouden zijn. Vandaar dat ook Charlotte en Louis dus al prinses en prins werden genoemd.

Grijpt Charles in?

Nu zouden Archie en Lilibet prins en prinses van Sussex worden. Zouden, want het is bekend dat Charles het koningshuis weleens zou kunnen afslanken. Hij zou minder titels en minder toelages willen, om zo de staatskas minder te kosten.

Meghan Markle zou graag zien dat haar kinderen een prinselijke titel dragen, vertelde ze eerder al. En daar heeft ze een bijzondere reden voor: zo’n titel betekent immers dat zij automatisch politiebescherming krijgen.