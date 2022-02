Prins Andrew treft schikking met Virginia Giuffre in zaak rond seksueel misbruik

Het is onbekend welk bedrag de 61-jarige prins moet betalen om de zaak af te kopen, schrijft The New York Times. Andrew zou in elk geval hebben toegezegd een “forse donatie” te doen aan een organisatie die opkomt voor “de rechten van slachtoffers”.

Giuffre stelt een van de slachtoffers te zijn van de omstreden multimiljonair Jeffrey Epstein, die zich in 2019 van het leven beroofde voordat hij kon worden berecht. De vrouw zou als minderjarige tiener door Epstein zijn “uitgeleend” aan Andrew. Ze had naar eigen zeggen herhaaldelijk seks met de prins. Die heeft dat steeds ontkend.

Reputatieschade

Andrew had tevergeefs geprobeerd de door Giuffre aangespannen misbruikzaak in New York te blokkeren. Hij beriep zich op een schikking die de vrouw in 2009 had gesloten met zijn vriend Epstein. Ze kreeg toen een half miljoen dollar en beloofde geen rechtszaken aan te spannen tegen andere “potentiële” betrokkenen.

Dat stond volgens de rechter een proces tegen Andrew niet in de weg. Dat besluit betekende dat de prins onder ede gehoord zou kunnen worden over de beschuldigingen. De krant The New York Times schreef dat advocaten van Giuffre al binnen de enkele weken de gelegenheid zouden krijgen om Andrew te ondervragen.

De prins heeft door de affaire grote reputatieschade opgelopen. Koningin Elizabeth besloot vorige maand om haar zoon zijn titels af te nemen. Andrew toonde zich dinsdag in een verklaring berouwvol. De prins zei volgens de krant dat bekend was dat Epstein jarenlang misbruik heeft gemaakt van jonge meisjes. Hij prees de moed van Giuffre en andere slachtoffers en zei zijn banden met de multimiljonair te betreuren.