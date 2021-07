Prikcampagne sputtert bij stedelijke jeugd: ‘Het virus kan zo blijven rondgaan’

Het aantal jongeren in (groot)steden dat zich laat vaccineren, slabakt. Zeker in Brussel is dat niet zonder risico.

Ons land tekent nog steeds uitstekende vaccinatiecijfers op. Intussen heeft net geen 69 procent van de totale Belgische bevolking minstens één prik gehad, en daarmee zijn we Europese top.

Toch tekenen zich lokaal grote verschillen af. Zeker in Brussel laten heel wat jongeren het afweten. In de groep tussen 18 en 34 kreeg minder dan de helft al een eerste prik (44 procent), terwijl Vlaanderen in die leeftijdsgroep al boven de 80 procent zit. Voor de volledige bevolking (minderjarigen inbegrepen) zit Brussel twintig procentpunt onder het landelijke gemiddelde.

“Natuurlijk is dit zorgwekkend”, zegt Gudrun Briat, woordvoerder van de Taskforce Vaccinatie. “Het virus kan zo blijven rondgaan. Er kunnen varianten ontstaan, ook al is er in de rest van het land een hoge vaccinatiegraad.” Brussel is een belangrijk knooppunt, nationaal en internationaal. “Maar ook met het oog op het schoolbegin straks is het zaak zo veel mogelijk jongeren te vaccineren.”

Allicht speelt de vakantie een rol, geeft Briat aan. Heel wat jongeren zijn simpelweg niet in het land. Ook Vlaanderen zag het aantal mensen dat niet opdaagde stijgen. Daarnaast lijkt de urgentie enigszins weg, zegt Inge Neven, die de vaccinatiecampagne in Brussel coördineert. “Corona lijkt ver weg momenteel, vandaar dat een aantal mensen mogelijk nog wat afwachten.”

Socioculturele verschillen

Meer fundamenteel zijn de socioculturele verschillen die spelen. De meer gekleurde, armere gemeenten – zoals Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node – hebben de slechtste cijfers van het hele land. Sommige gemeenschappen zijn moeilijker te bereiken via de klassieke kanalen. Fake news over vaccinatie heeft er gemakkelijker succes. Bovendien is de invloed van Frankrijk, waar men traditioneel sceptisch staat tegenover vaccins, een stuk groter in Brussel.

Het gewest zet daarom al geruime tijd in op sensibilisering, onder meer via apothekers, lokale verenigingen en imams. Om alle drempels weg te nemen, kan intussen iedereen zonder afspraak een vaccinatiecentrum binnen wandelen voor een prik. Er rijden ook vijf bussen rond die op drukke plaatsen in de stad de bevolking informeren en prikjes uitdelen. De bedoeling is die mobiele units straks in te zetten bij scholen, universiteiten en bedrijven. En zelfs huisdokters kunnen in Brussel al vaccins toedienen.

“We gebruiken zo veel mogelijk kanalen”, zegt Neven. “Elk prik extra telt.” Ze verwacht dat het aantal gevaccineerden de komende weken zal stijgen.

Andere (groot)steden kampen met gelijkaardige problemen. In Wallonië hinken onder meer Luik en Charleroi achterop, in Vlaanderen tekenen, naast gemeenten in de Brusselse rand, ook Antwerpen en Gent mindere cijfers op. “Hoe groter de stad, hoe lastiger, zo lijkt het”, zegt Jan Stroobants, coördinator van het vaccinatiedorp aan Spoor Oost in Antwerpen.

Hij ziet een bijkomend probleem: er zitten amper gsm-nummers of e-mailadressen van jongeren in de databanken. “Zo wordt het moeilijk hen te contacteren.” In Antwerpen zijn ze volop bezig in kaart te brengen waar de mensen wonen die niet opdagen. “Het plan is om in die wijken, heel gericht, kleinere priklocaties in te richten.”