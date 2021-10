Prijzen stegen voorbije 13 jaar nooit zo snel: inflatie naar recordhoogte

De grote toename in inflatie deze maand is toe te schrijven aan de sterk gestegen energieprijzen, aldus de FOD. Energie kent momenteel een inflatie van 30,86 procent en levert een bijdrage van 2,62 procentpunt aan de totale inflatie.

Elektriciteit bijna 26 procent duurder

Elektriciteit is nu 25,8 procent duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 77,5 procent duurder op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 7,4 procent gestegen in één jaar tijd.

Ook de brandstofprijzen zijn naar recordhoogtes gestegen. Motorbrandstoffen kosten 25,8 procent meer dan een jaar geleden. De maximumprijs van zowel diesel (B7) als benzine (E10) ligt in België momenteel op 1,754 euro per liter.

Hotelkamers stegen deze maand gemiddeld 14,6 procent in prijs. Vlees werd deze maand gemiddeld 1,6 procent duurder, de prijs van restaurants en cafés steeg gemiddeld 0,7 procent. Zuivelproducten werden gemiddeld 2,2 procent duurder, alcoholische dranken gemiddeld 6,1 procent goedkoper.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,95 procent in oktober, tegenover 1,61 procent in september en 1,65 procent in augustus.

In september bedroeg de inflatie nog 2,86 procent, het hoogste niveau sinds februari 2017. In augustus bedroeg ze 2,73 procent.

Producten/diensten die ten opzichte van oktober vorig jaar sterk in prijs zijn stegen: • Aardgas: 77,5% (inflatie) • Andere brandstoffen (LPG): 61,4% • Diesel: 28,0% • Elektriciteit: 25,8% • Vloeibaar petroleumgas (propaan): 24,9% • Benzine: 23,3% • Postverzendingen: 18,1% • Andere tabakswaren (o.a. roltabak): 13,2%

Producten/diensten die ten opzichte van oktober vorig jaar sterk in prijs zijn gedaald: • Televisie-apparatuur: -7,9% (inflatie) • Software: -7,5% • Verse of gekoelde zeevruchten: -6,6% • Smartphones: -6,5% • Vers fruit: -6,1% • Andere opslagmedia (o.a. geheugenkaart): -6,0% • Andere gegevensverwerkende apparatuur (o.a. smartwatch): -5,9% • Mobiele telefoondiensten: -4,0%

Geen verrassing

Voor de meeste economen komt inflatie in het najaar van 2021 niet als een verrassing. “Voor een stuk speelt hier het basiseffect”, zei Koen De Leus, econoom bij BNP Paribas Fortis, eerder in deze krant. “In de tweede helft van vorig jaar zaten we in een deflatoire fase: de inflatie-index ging omlaag door sterk dalende energieprijzen. Het was te verwachten dat die weer zouden stijgen, waardoor je tegenover dezelfde periode vorig jaar sowieso met inflatie zit.”

Alleen gaan de huidige prijsstijgingen een stuk harder én sneller dan verwacht. Dat heeft voor een groot stuk te maken met corona. Het virus zorgde ervoor dat heel wat fabrieken, eerst in Azië, later in andere delen van de wereld, prompt de deuren moesten sluiten. Containerschepen kwamen vast te liggen in de havens. Door de afgenomen vraag naar materialen bouwden heel wat bedrijven hun voorraad af. In de landbouwsector verergerden slechte oogsten en het feit dat bepaalde grootmachten grondstoffen voor zich hielden de tekorten. Nu de relance is ingezet, kan de wereldwijde productie de razendsnel toegenomen vraag niet bijbenen.