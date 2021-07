Prijzen om te renoveren swingen de pan uit, en dat zal niet meteen veranderen

Niet alleen wie een pintje drinkt op café, maar ook wie renoveert, voelt het in zijn portefeuille. De prijzen van de belangrijkste renovatiematerialen – hout, staal en isolatie – zijn soms wel dubbel zo hoog als vorige zomer. Maar hoe komt dat? En gaat dat nog kelderen? Een specialist, aannemer en particulier getuigen. ‘Administratief is dit een echte nachtmerrie.’

Nu. Nu is het tijd om te renoveren. Althans zo luidt de nieuwe televisiecampagne van de Vlaamse overheid. Met reNUveren willen ze iedereen die dit jaar eigenaar wordt van een woning een renteloos renovatiekrediet tot wel 60.000 euro aanbieden. Interessant, alleen, de prijzen voor bouwmaterialen stijgen in een historisch hoog tempo.

“Isolatiematerialen zoals PIR en PUR, de belangrijkste isolatiematerialen voor woningen, zijn met wel 90 procent gestegen: van 100 naar 187 euro per kubieke meter”, zegt Andre De Groote, voorzitter van FEMA, de Belgische beroepsvereniging voor professionele handelaren in bouwmaterialen. De staalprijzen zijn dan weer 30 procent duurder geworden, “en bij hout zitten we met een prijsverdubbeling. Pannenlatten of constructiehout gingen gemiddeld van 100 euro per kubieke meter naar 200 euro.”

De reden dat de prijzen zo stijgen is een wereldwijd probleem. Door corona zijn er enerzijds veel transport- en productielijnen stilgevallen, en anderzijds is er een tekort aan grondstoffen zoals MDI, het basisproduct voor PIR en PUR, en hout. De oorzaak van de prijsstijgingen in hout zijn terug te brengen tot de importheffingen van Trump op hout uit Canada. Die beslissing heeft een wereldwijde impact gehad op de internationale houtstromen: Amerika moest zich heroriënteren in zijn bevoorrading, en richtte zich naar de Europese markt. Bovendien kennen we in ons land dan weer een renovatiegolf, met als gevolg: de vraag is opmerkelijk veel hoger dan het aanbod.

Daar komt nog eens bij dat er op dit ogenblik een panne is bij de Duitse chemiereus Covestro. Het bedrijf is goed voor 400.000 ton MDI per jaar, of beter gezegd 20 procent van de Europese productie. Ook België is er dus voor een groot deel afhankelijk van. Maar net nu ligt een groot deel van de MDI-productielijn voor ‘meerdere weken’ stil. En die technische panne zal de prijzen nog meer opdrijven, weet De Groote: “Dat verstoort alweer het evenwicht. Isolatieproducenten in ons land die MDI nodig hebben, liggen nu al een groot deel van de maand stil bij gebrek aan grondstoffen, die daarenboven steeds duurder worden. Gevolg : verder stijgende prijzen.”

De Vlaamse Confederatie Bouw benadrukt dat naast de prijsstijgingen ook de leveringen problematisch zijn geworden. “Zo’n acht op de tien bouwfirma’s hebben te maken met bevoorradingsproblemen van twee tot vier weken en meer. Niemand weet nog wanneer een aannemer kan beginnen”, zegt gedelegeerd bestuurder Robert de Mûelenaere. En dat is ook meteen de reden dat steeds meer aannemers vandaag met dagprijzen werken. “Of met een prijsherzieningsclausule om niet te veel in de problemen te komen. Zo hebben de prijsverhogingen minder negatieve impact op hen. Het gaat hier immers om een evenwichtige en transparante manier van werken”, aldus de Mûelenaere.

Sven Verhoeven van Isolatie & Renovatie Verhoeven getuigt: “Administratief is dit een nachtmerrie. Wij plannen onze werven weken of maanden vooraf, en staan erom bekend onze planning strikt na te leven. Maar ja, dat begint moeilijk te worden als de prijsstijging zich blijft doorzetten. De bevoorrading van de materialen gaat van twee tot zes weken tot: geen idee. Leveranciers noteren het order wel, maar zeggen erbij: we kunnen geen levertermijn zeggen.”

Hoe deze aannemer het probleem tracht op te lossen? “Met dagprijzen werken we nog niet, maar sinds juni rekenen we bij onze offertes wel minstens 5 procent bij, soms kan dat 7 procent zijn. Daarmee dekken we min of meer de extra kosten omdat we nog veel materiaal in voorraad hebben. Maar het is dus niet uitgesloten dat we tegen september een herberekening moeten maken.”

Voor sommige Vlamingen is het een brug te veel. “Ik heb noodgedwongen beslist de bouwwerken aan mijn machineloods uit te stellen, omdat de grondstoffen voor isolatie en hout soms tot wel 70 procent duurder zijn”, vertelt Koen Van Den Houwe (41) uit Impe. “Mijn bouwvergunning is twee jaar geldig, dus ik moet sowieso voor die termijn beginnen. Daarom probeer ik nog wat te onderhandelen met aannemers, maar op dit moment zou een bouw van 90.000 euro mij misschien 130.000 euro kosten. Dat ben ik niet van plan om te betalen. In hun contracten staat ook in kleine letters dat door corona er meerprijzen aan vasthangen, niet echt proper, maar het wordt gedaan. Eerst wou ik overigens sleutel op de deur doen voor die loods, maar zoals het er nu voorstaat, ga ik zoveel mogelijk zelf doen. Ik besef wel dat de prijzen niet meer zullen zakken zoals vroeger, maar ze moeten toch stabiliseren op een gegeven moment.”

Wanneer en of de prijzen nog gaan kelderen, is onduidelijk. Al moeten we dat dit jaar niet meer verwachten. “Een normalisering van de markt voor de consument wordt pas verwacht in het tweede kwartaal van 2022”, besluiten de specialisten.