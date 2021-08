Prijskaartje van overstromingen loopt nu al op tot 1,7 miljard euro, en dat is nog maar het topje van de ijsberg

De totale schade van het noodweer dat op 14, 15 en 16 juli over het zuidoosten van ons land trok, bedraagt miljarden euro’s. Dat is wel duidelijk nu Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsmaatschappijen, de te vergoeden schade op 1,3 tot 1,7 miljard raamt.

Het gaat daarbij alleen nog maar om de verzekerde schade in Wallonië van woningen en (bedrijfs)gebouwen die door een brandverzekering beschermd zijn. De schade aan wagens, gebouwen die niet verzekerd waren op het moment van de ramp, of schade aan het openbaar domein, wegeninfrastructuur, nutsleidingen, het treinnet, en noem maar op, is daar nog niet inbegrepen. Net als de schade in Vlaanderen nog niet becijferd is. Ter vergelijking: in 2020 moesten de verzekeraars over een héél jaar in ons land 368,7 miljoen euro schade vergoeden door stormen en overstromingen.

Factuur

Natuurrampen, waaronder overstromingen, zijn sinds 2006 wettelijk verplicht opgenomen in de brandverzekering. Om dergelijke rampen verzekerbaar te maken en de solvabiliteit van de verzekeraars te beschermen werd daarom een tussenkomstlimiet bepaald voor grootschalige rampen. Verzekerde schade die oploopt boven de 320 miljoen euro komt zo bij de overheid terecht. Dat was tot 2014 het Nationaal Rampenfonds, maar sinds de staatshervorming van dat jaar ligt die last bij de verschillende regionale fondsen.

Geen buffers

Door de enorme omvang van deze ramp treedt dit mechanisme nu voor het eerst in de geschiedenis van ons land in werking. Het zou betekenen dat de Waalse regering alle verzekerde schade boven 320 miljoen euro moet betalen. Maar Wallonië beschikt niet over voldoende financiële slagkracht en heeft geen buffers, zo waarschuwde minister-president Elio Di Rupo (PS) al kort na de overstromingen.

Beeld REUTERS

De verzekeraars zijn nu “vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid” akkoord gegaan de limiet eenmalig bijna te verdubbelen, tot meer dan 590 miljoen euro. Alles wat daarbovenop komt - nog steeds een factuur van 800 miljoen tot 1,2 miljard euro - zal de Waalse regering moeten vergoeden. Al zal het volledige bedrag sowieso door de verzekeringssector voorgeschoten worden. “Op deze manier maken wij voor slachtoffers de procedures een stuk eenvoudiger”, legt Hilde Vernaillen, voorzitter van Assuralia uit. “Verzekerden hebben zo maar één aanspreekpunt en maar één schadedossier.”

Tienduizenden schadedossiers

In totaal heeft het noodweer dat half juli over ons land trok voor tienduizenden schadedossiers gezorgd, zo geeft Assuralia aan. Met AXA (10.000 schadedossiers), Belfius (5.000), Ethias (10.000), AG (15.000) en ING (1.800) komen we in totaal al aan meer dan 40.000 schadegevallen, en dat nog zonder een grote verzekeraar als KBC of kleine lokale maatschappijen.

Beeld Photo News

Een en ander zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de brandverzekeringspremie. Die werd de afgelopen tien jaar al bijna met de helft duurder. Nu de verzekeraars voor deze hoge schadevergoedingen staan, zullen ze in sommige gevallen beroep moeten doen op hun herverzekeraars. Wat op termijn tot hogere premies zal leiden.

“Als we willen dat natuurrampen - die volgens het recentste IPCC-rapport zullen toenemen - verzekerbaar blijven, zullen verzekeraars en herverzekeraars samen met de regionale, federale en zelfs internationale overheden rond de tafel moeten gaan zitten”, zegt Philippe Lallemand, CEO van Ethias. “Als we niet willen dat de actualiteit ons weer inhaalt, zullen we de gesprekken moeten versnellen.”