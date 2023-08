Prigozjin en Wagner plooien zich terug op hun oude missie: Afrika ‘bevrijden’

De toekomst van Wagner ligt in Afrika, zo geeft huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin aan in de eerste video die van hem is gemaakt sinds zijn opstand tegen de Russische legertop. Wagner zegt in Afrika te strijden voor ‘geluk en rechtvaardigheid’. Zijn ware bedoelingen zijn enigszins anders.

‘Daddy is in the building’, zo laat het begin van een Telegrampost zich vertalen in het Engels. In een bijbehorend filmpje is Prigozjin te zien in een Afrikaans land. De temperatuur bedraagt er volgens de Wagnerbaas meer dan 50 graden, “zoals we het graag hebben.”

Met een machinegeweer tussen de armen en met een pick-uptruck op de achtergrond legt hij uit wat zijn huurlingenleger er doet. Hij wil er naar eigen zeggen ISIS er Al Qaida bestrijden. De militaire operaties van westerse troepen in de regio kregen de jihadisten er niet weg. “Wagner maakt Rusland groter op alle continenten en bevrijdt Afrika”, zegt Prigozjin. Verder wenst hij nog “rechtvaardigheid en geluk aan alle Afrikaanse volkeren.”

De Wagnerbaas geeft met het filmpje opnieuw een teken van leven, nadat hij eind juni met zijn huurlingen tegen de Russische legertop optrok. De muiterij kwam Wagner op een verbanning naar Wit-Rusland te staan. Sindsdien leek de toekomst van Wagner even onzeker. De huurlingen lijken zich nu terug te plooien op hun oorspronkelijke missie: de Russische invloed in Afrika versterken.

Dat het privéleger zich nu volop op Afrika zou concentreren, komt volgens militair historicus Kris Quanten (Koninklijke Militaire School) Poetin goed uit. “Op die manier is hij af van de lastpak die Prigozjin voor hem is geworden”, zegt Quanten. “Prigozjin zal er minder in botsing komen met de Russische politiek en hij kan er voor Poetin een rol spelen op het grotere strategische schaakbord.”

Goud en diamanten

Ook al is het huurlingenleger pas echt wereldwijd bekend geworden door de strijd in Oekraïne, toch heeft de kracht van de organisatie altijd in Afrika gelegen. Wagner steunt er een aantal regimes door politieke tegenstand de kop in te drukken. De huurlingen worden er bijvoorbeeld in de Centraal-Afrikaanse Republiek van beschuldigd dat ze burgers hebben gefolterd, geslagen en geëxecuteerd.

In ruil voor militaire steun krijgt Wagner in Afrika concessies in de mijnbouw. Wagner stuurt dus zijn huurlingen naar Afrika, zodat er grondstoffen naar Rusland vloeien. “Wagner zit in de Centraal-Afrikaanse Republiek voor diamanten, uranium en goud", zegt Mik Dijkman, die aan het Clingendael Instituut onderzoek doet naar privélegers. “Maar in het grotere plaatje gaat het ook om invloed verwerven.”

Op die manier speelt Wagner een rol in Poetins strategische wereldbeeld, stelt Dijkman. Het privéleger moet aantonen dat Rusland op het internationale niveau weer meespeelt, ook al is het land sinds de val van de Sovjet-Unie geen grootmacht meer.

Ondertussen hebben de huurlingen zich als een olievlek over het Afrikaanse continent verspreid. Ze zijn, behalve in de Centraal-Afrikaanse Republiek, ook actief in Mali en Burkina Faso. Er zijn nog een hoop andere landen waar Wagner-strijders in het verleden al werden opgemerkt. Op den duur strekt de invloed van Wagner zich volgens Quanten uit van de Indische tot de Atlantische Oceaan.

“Vooral in de centrale regio van Afrika is Wagner heel actief”, zegt Dijkman. “Het huurlingenleger heeft er echt een hub ontwikkeld waar ze grondstoffen door kunnen vervoeren. Ook Soedan wordt heel belangrijk voor Rusland, dat er een marinebasis wil inrichten. Vanuit Soedan zouden de Russen de grondstoffen dan heel makkelijk kunnen transporteren.”

Hoe sterker Wagner in die regio staat, hoe meer het de invloed van het Westen kan terugdringen. Oud-kolonisator Frankrijk leverde in het verleden ook militaire steun aan Afrikaanse landen en had er vaak interessante concessies voor grondstoffen. Maar regimewissels maakten gaandeweg een einde aan die Franse dominantie.

In Niger, waar nu een militaire junta de macht heeft gegrepen, is het precies zo gegaan. Frankrijk steunde er de democratische regering en kon er voordelig aan uranium geraken - een grondstof waar het straatarme land heel rijk aan is. De militaire junta wil er nu de Fransen volledig buitenwerken en hengelt naar de hulp van de Russische huurlingen.

In Bangui, in de Centraal-Afrikaanse Republiek, herinnert een billboard de voorbijgangers aan de Russische militaire steun in het land. Beeld ASHLEY GILBERTSON / NYT

Elitetroepen

Wagner volgt een vast stramien om in een bepaald land voet aan grond te krijgen. Het huurlingenleger start eerst een desinformatiecampagne om de machthebbers in diskrediet te brengen. Eens de gunstige omstandigheden zijn gecreëerd, grijpen de huurlingen hun kans. “We zien dat Wagner nu in Niger al volop bezig is met zijn propaganda", zegt Quanten. “Wagner speelt in heel Afrika in op de anti-kolonialistische sentimenten.”

De grote onbekende factor rond Wagner is hoeveel slagkracht de organisatie nog heeft na zijn avontuur in Oekraïne. Voor de strijd daar kon Wagner zelfs rekruten ronselen in de gevangenissen. Dijkman schat het aantal huurlingen in Afrika momenteel op een paar duizend. Maar die huurlingen hebben weinig te maken met het kanonnenvoer dat onder de Wagnervlag in de Donbas heeft gevochten.

“De toelatingsvoorwaarden voor Afrika zijn veel strenger”, zegt Dijkman. “Het gaat hier over elitetroepen, die voor hun toetreding al enkele jaren gevechtservaring moeten hebben. Dat zie je aan de rekruteringsadvertenties op VKontakte, het Russische Facebook. Met dat vrij kleine aantal kan Wagner in Afrika wel veel invloed uitoefenen, dat is juist de kern van zijn succes.”