Preventie-orgaan kindermisbruik: ‘Door personeelstekort kunnen we mogelijk 37 mensen per week niet helpen’

Wie kampt met pedofiele gevoelens, kan terecht bij Stop it Now!, het preventieorgaan van de Vlaamse overheid voor kindermisbruik. ‘Maar door personeelstekort kunnen we per week mogelijk 37 mensen niet helpen’, zegt woordvoerder Larissa Van Puyvelde.

Wat doet Stop it Now!?

“We zijn een preventieproject om kindermisbruik te voorkomen. Mensen met pedofiele gevoelens, hun naasten of andere personen met vragen kunnen ons bellen, mailen of chatten. Op die manier kunnen we praten over hun kijkgedrag, houding, gevoelens of omgeving en hen zo ondersteunen. Daarnaast helpen we iedereen ook aan de juiste hulpverlening.

“Het idee dat pedofilie en kindermisbruik steeds samengaan, leeft vandaag de dag nog veel te hard. Mensen met pedofiele gevoelens begaan zeker niet altijd een misstap. We denken ook te vaak dat enkel mannen met deze gevoelens worstelen, ook vrouwen kunnen zich aangetrokken voelen tot kinderen.”

Krijgen jullie veel telefoontjes?

“Sinds we in 2017 begonnen zijn, spraken we al met meer dan 2.200 mensen. In 2022 waren dat er 356, we doen ons werk dus goed. Maar als je weet dat 1 procent van de mannen seksuele gevoelens ervaart tegenover minderjarigen, missen we nog heel wat contacten. Mensen zijn angstig om deze gevoelens te uiten en blijven daarom vaak stil. Zolang er een verwoestende, zware lading hangt aan de term ‘pedofilie’, zullen mensen hun gevoelens blijven opkroppen en verzwijgen. Het is enkel door te spreken dat we kunnen sensibiliseren en helpen. Door het taboe te doorbreken kunnen we als maatschappij ons steentje bijdragen aan de preventie van kindermisbruik.

“De mensen die wel durven te bellen, doen dat meestal voor zichzelf. Al krijgen we in een vijfde van de gevallen iemand uit de omgeving aan de lijn.”

Voor deze mensen lanceren jullie nu dus een nieuw project?

“We merken dat het ontdekken van kindermisbruik, pedofiele gevoelens of kijkgedrag de wereld van de persoon zelf en zijn of haar naasten helemaal omgooit. Deze naasten willen we nu ondersteunen met ons gloednieuw naastenproject. We organiseren lotgenotengroepen voor partners, familie, vrienden en andere geliefden van iemand die gevoelens heeft of gedrag stelt naar minderjarigen. Daar kunnen ze met elkaar praten over wat hen bezighoudt en wat ze doormaken. Zo vinden deze mensen mogelijk steun bij elkaar. Daarnaast openen we samen met Stop it Now! Nederland ook een online forum waarop naasten zich anoniem kunnen aanmelden en ervaringen delen met elkaar.”

Dus jullie werken internationaal?

“Er bestaat een heuse Stop it Now!-familie. We zitten in Vlaanderen, Brussel, Nederland, Australië en de Verenigde Staten, bij die laatste is onze organisatie gestart. Vele van deze landen hebben een gespecialiseerde app, wij niet. Dat komt omdat we financiering missen.”

Hoe worden jullie gefinancierd?

“Door subsidies van de Vlaamse overheid, meer bepaald het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onder Hilde Crevits (cd&v). Al is het bedrag dat we nu krijgen niet genoeg om iedereen te kunnen helpen. Momenteel kunnen we door ons krap budget één voltijdse equivalent, verdeeld over vier personen, tewerkstellen. Dat is veel te weinig, we missen wekelijks acht telefonische oproepen en kunnen 31 berichten niet beantwoorden door ons personeelstekort. Dat zijn mogelijk 37 mensen per week die we niet kunnen helpen en van wie we het gedrag dus ook niet meer kunnen inschatten. Er is dus echt wel nood aan meer contactmomenten en dus subsidies. We verminderen kindermisbruik, dan is het erg dat we ons werk niet efficiënt kunnen doen.”