Overzicht Coronabarometer

Pretparken open en meer publiek bij concerten: deze versoepelingen gaan vandaag in

Beeld KAREL UYTTENDAELE

Vandaag treedt de langverwachte coronabarometer in werking. Hoewel we in code rood starten, gaan daar toch enkele versoepelingen mee gepaard. De maatregelen gelden, net zoals de reeds bestaande maatregelen, tot en met 27 april 2022. We zetten ze op een rijtje.