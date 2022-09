Prestigieuze Russische legereenheden nu zelf op de vlucht: ‘Beelden kunnen zeer pijnlijk worden voor Poetin’

De Britse inlichtingendiensten geven in hun dagelijkse update meer duiding over de First Guards Tank Army. “Het regiment leed in het begin van de invasie grote verliezen en was daar nog niet van bekomen toen Oekraïne het tegenoffensief startte. Ook andere eenheden hebben zware klappen gekregen. Rusland zal jaren nodig hebben om de troepenmacht weer enigszins op peil te brengen”, klinkt het.

Dat de vlucht chaotisch verliep, bewijst het grote aantal legervoertuigen en munitie dat zomaar achtergelaten werd. Het Oekraïense ministerie van Defensie noemde Rusland in een tweet al spottend “de grootste leverancier van militair materieel voor het Oekraïense leger”.

Beeld via REUTERS

“Als ratten in de val”

Tegelijkertijd blijven er berichten uit het zuiden opduiken die zouden wijzen op een mogelijke overgave van de Russen. “Dat gaat over 20.000 Russische militairen die boven de Dnjepr-rivier letterlijk als ratten in de val zitten”, duidt Ramaekers. “Als zij zich overgeven, krijg je natuurlijk beelden die voor president Poetin zeer pijnlijk zouden zijn.”

“Voor de Oekraïners is het nu zaak om zo hard en zo diep mogelijk door te drukken. Ze vragen ook aan het Westen meer bijstand en meer wapens om voluit te kunnen blijven gaan.”

“Voor de Russen is het een heel ander verhaal: zij moeten proberen om weg te raken uit de hoek waar de klappen vallen. Een van de dingen waarvoor gevreesd wordt, is dat de Russische president met een verrassing op de proppen zou kunnen komen. De kerncentrale van Zaporizja is dan een van de weinige opties die nog resten. Met een gerichte aanval zou hij ervoor kunnen zorgen dat heel Oekraïne zonder elektriciteit valt. Poetin kan natuurlijk ook aan de onderhandelingstafel gaan zitten, maar dat zou ook weer enorm gezichtsverlies zijn”, besluit Ramaekers.