President Oezbekistan organiseert referendum en regelt zo dat hij tot 2040 mag aanblijven

Oezbeekse verkiezingen staan wereldwijd bekend om geknoei en de totale afwezigheid van oppositie. Een verrassing was deze uitslag dan ook niet. Zelfs de uitzonderlijke percentages waren, voor Oezbeekse begrippen, heel gewoon. Sinds de onafhankelijkheid van 1991 zijn alle verkiezingen in het land met minstens 80 procent van de stemmen gewonnen.

In 2016, toen Mirziyoyev president werd (met 88,6 procent van de stemmen), noemde The Economist de verkiezingen een schijnvertoning. De Europese waakhond OVSE, die toezag op die verkiezingen, meldde dat er feitelijk geen keuze was omdat oppositie ontbrak. Wel waren er dubieus ‘volgepropte stembussen’ en dubieuze volmachtstemmen.

Mirziyoyev is pas de tweede president van Oezbekistan sinds het land zich in 1991 afsplitste van de vroegere Sovjet-Unie. De eerste president was Islam Karimov, die Oezbekistan 25 jaar als een dictator regeerde tot een hersenbloeding in 2016 een einde maakte aan zijn leven. Karimovs bewind gold als uitermate autoritair: politieke tegenstanders werden vermoord, mensenrechten onderdrukt en elke vorm van oppositie verboden.

Oezbekistan is met zijn 35 miljoen inwoners het land met de meeste inwoners van Centraal-Azië, een regio die niet bekend staat om democratische waarden. Het land ligt ingeklemd tussen Turkmenistan, Tadzjikistan, Afghanistan, Kirgizië en Kazachstan. De voormalige Sovjetrepubliek staat met name bekend om zijn islamitische architectuur en is economisch sterk afhankelijk van de katoenindustrie.

Toenmalig dictator Karimov (links) begroet in 2013 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent zijn Russische collega Poetin. Beeld Getty Images

Mirziyoyev was opgeklommen in de communistische partij van de Sovjet-Unie, en een protégé van Karimov. Deze dictator maakte Mirziyoyev in 2003 premier. Toen Karimov in 2016 stierf, schoof Mirziyoyev van het premierschap door naar de functie van president. Bij zijn aantreden zei dat hij ‘het werk van zijn geliefde leermeester zou voortzetten’.

Veel is er dus niet veranderd. Sinds 2016 heeft Shavkat Mirziyoyev wel enkele milde hervormingen doorgevoerd, wat in de buitenwereld hoopvol werd ontvangen. Hij heeft onder meer de kinderarbeid in de katoenindustrie afgeschaft, waarna er een einde kwam aan een boycot van Oezbeeks katoen. Ook heeft hij honderdduizenden nieuwe jobs gecreëerd en de economie vooruitgeholpen.

Met mensenrechten en met oppositie wordt in Oezbekistan echter nog altijd korte metten gemaakt. Als gevolg van de uitslag van het referendum kan Mirziyoyev zijn bewind nog zeventien jaar voortzetten.