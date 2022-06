President Macron weigert ontslag premier Borne, en maakt samenwerking met rechts daarmee lastiger

Afgelopen zondag leidde de partijencoalitie La République en marche van Macron een grote nederlaag bij de Franse parlementsverkiezingen. Macron verloor 105 van zijn 245 zetels en daarmee de meerderheid in het parlement.

In Frankrijk is het gebruikelijk dat de premier na zo’n verkiezingsnederlaag vertrekt, maar daar wil Macron niets van weten. ‘De regering moet haar taken blijven uitvoeren’, aldus Macron in een persverklaring.

Macron maakt het zichzelf moeilijk met het weigeren van Borne’s ontslag. De premier heeft een sociaal profiel, terwijl Macron naar verluidt vooral met de rechtse LR moet gaan samenwerken. Het vertrek van Borne had een handreiking naar LR kunnen zijn. Ook de linkse samenwerking Nupes, met 131 zetels de grootste oppositiepartij, heeft al aangekondigd een motie van wantrouwen tegen de regering van Borne in te gaan dienen.

Tegen de Franse politieke traditie in moet Macron op zoek naar samenwerking en coalities om een meerderheid te vinden voor zijn plannen. Hij kondigde aan met de leiders van alle politieke partijen te gaan praten.

Erg kritisch

Het is daarentegen moeilijk voorstelbaar dat Macron in het bootje stapt met de grote winnaars van de verkiezingen, Nupes en het extreem-rechtse Rassemblement national van Marine Le Pen. Beide partijen zijn erg kritisch over de EU en de Navo, terwijl Macron juist veel waarde hecht aan internationale samenwerking. Ook op klimaat staan beide partijen ver van Macron af: Rassemblement national heeft liever zo min mogelijk klimaatplannen, Nupes wil zo snel mogelijk van kernenergie af.

Maar ook de logische partner LR stelt zich nog niet erg welwillend op. Partijleider Christian Jacob zei dinsdag niets te zien een ‘een pact of coalitie’. Hij wil oppositie blijven voeren.