President Kazachstan roept noodsituatie uit in hoofdstad, bestormingen in Almaty

Op beelden is te zien hoe demonstranten het belangrijkste regeringsgebouw in de grootste stad Almaty, de vroegere hoofdstad, bestormen. Het gemeentehuis zou al zijn ingenomen. Tokajev had eerder de noodtoestand uitgeroepen in Almaty en de omliggende provincie, evenals in de westelijke provincie Mangistau.

De bestormingen in Almaty volgen op het aftreden afgelopen nacht van de regering vanwege de protesten die al dagen duren. Tokajev, sinds 2019 de opvolger van Noersoeltan Nazarbajev die bijna dertig jaar met straffe hand regeerde, accepteerde het ontslag om greep te krijgen op de situatie.

De enorme protesten zijn ongewoon voor de voormalige Sovjet-republiek die rijk is aan olie. De bevolking durfde zich lange tijd niet te keren tegen het bewind van Nazarbajev en zijn vertrouweling Tokajev.

De bevolking is woedend over het loslaten door de regering per 1 januari van de maximumprijs voor lpg, de meest gebruikte brandstof in Kazachstan. In korte tijd verdubbelde de literprijs. In het weekeinde braken de eerste protesten uit in de westelijke oliestad Zjanaozen. Sindsdien hebben de demonstraties zich over grote delen van het land verspreid, vooral in Almaty. De betogers eisen dat de brandstofprijs weer wordt teruggebracht naar het niveau van vorig jaar.