President Biden over Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan: ‘Het was nooit de bedoeling om een natie te bouwen’

“Het was nooit de bedoeling om in Afghanistan aan natievorming te doen.” In zijn speech maandagavond Belgische tijd benadrukte Biden dat de oorlog in Afghanistan er louter en alleen is gekomen om Al Qaida aan te pakken, de terreurgroep die verantwoordelijk was voor de aanslagen van 11 september in New York. “Het ging over contraterrorisme, niet over natievorming.”

Biden benadrukte dat hij volledig achter zijn beslissing blijft staan om de Amerikaanse groepen terug te trekken. “Amerikaanse troepen kunnen en mogen niet vechten en sterven in een oorlog die Afghaanse troepen niet zelf willen vechten”, stelde hij. Een, vijf of twintig jaar extra: het had geen verschil gemaakt. “Er was nooit een goed moment is om Amerikaanse troepen terug te trekken.” De president – die ook vóór zijn presidentschap weinig vertrouwen had in de Afghaanse missie – erkende dat de situatie heel pijnlijk is voor velen onder ons. “Zeker voor de veteranen. Voor iedereen die daar ter plekke heeft gewerkt, met de Afghanen. Voor wie geliefden daar heeft verloren”, klonk zijn toespraak. Biden benadrukte er wel in dat hij de evacuatie in goede banen gaat leiden. “We gaan onze mensen en Afghaanse bondgenoten daar weghalen. En daarna gaan we onze terugtrekking finaliseren.”

Gezichtsverlies

Als opperbevelhebber heeft Biden de afgelopen dagen enorm gezichtsverlies geleden. Waar hij vorige week nog goede sier maakte toen hij met steun van Republikeinen een enorm infrastructuurwet door de Senaat loodste, dwingt de kwestie in Afghanistan zijn focus op de binnenlandse agenda te verleggen naar de buitenlandse. Daar spelen zijn rivalen gretig op in. De Republikeinse leider van de Senaat, Mitch McConnell, noemde de beelden uit Afghanistan ‘vernederend’ en sprak over een ‘neergeslagen supermacht’. Oud-president ­Donald Trump eiste Bidens vertrek en noemde zijn optreden legendarisch: ‘Het zal te boek komen te staan als een van de grootste verliezen in de Amerikaanse geschiedenis!’

De terugtrekking van de troepen uit Afghanistan, echter, is een erfenis van Trump zelf. Het was Donald Trump die vorig jaar februari, tijdens onderhandelingen met de Taliban besloot de troepen dit jaar terug te trekken, zonder goede afspraken over een staakt-het-vuren. Hoewel veel Republikeinen zich nu luid laten horen, zagen zij het ook niet zitten om de troepen langer in Afghanistan te houden.

De afgelopen twintig jaar hebben de Amerikanen 970 miljard dollar uitgegeven aan de voortslepende oorlog in Afghanistan die tot vele duizenden doden heeft geleid.