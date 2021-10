President Biden bekritiseerd om gebruik nepdecor bij toespraken: ‘Niets is echt bij deze mensen’

Sterker nog, het is reden voor vaccinweigeraars om te geloven dat de derde prik die de president onlangs heeft gekregen ook nep is. Want als de ramen en het uitzicht niet echt waren, waarom zouden zij dan moeten geloven dat Biden écht het vaccin kreeg? “Neppresident, in een nep-Witte Huis, die een nepbooster krijgt”, was een van de reacties op sociale media.

Het Witte Huis moet deze dagen toezien hoe het gebruik van het studiodecor, in een zaal waar officiële bijeenkomsten worden gehouden, onderwerp van discussie is geworden. Toen Biden vorige week zijn derde prik had gekregen, plaatste het Witte Huis direct een video ervan op Twitter. De argeloze kijker kreeg het idee dat de president in een van de statige kamers van het Witte Huis gevaccineerd werd.

Op het tv-nieuws en op de foto’s in de kranten en op nieuwssites werd de indruk gewekt dat de ruimte echt was. Maar de drie ramen en het digitale uitzicht maken deel uit van een meterslang studiodecor, compleet met Romeinse pilaren, in een zaal in het Eisenhower-gebouw. In dit gebouw, tegenover de West Wing, heeft Bidens team een ruimte ingericht die de president en vicepresident gebruiken voor virtuele conferenties, online presentaties en bijeenkomsten met de media. De namaakachtergrond moet het geheel allemaal een officieel Witte Huis-tintje geven.

Stok om Biden te slaan

Biden gebruikte het decor voor het eerst vorige maand voor een coronatop met buitenlandse leiders. Een week later, toen de zaal gebruikt werd voor Bidens derde prik, kon echter niemand in het Witte Huis voorspellen dat de nepachtergrond zou worden gebruikt als stok om de president te slaan. Vooral de rechtse media en Trump-aanhangers doken er gretig op. “Het Truman Show-presidentschap”, aldus Fox News woensdag op sarcastische toon, doelend op de film waarin acteur Jim Carrey in een tv-decor leeft zonder het te weten.

“Waarom vindt Joe Biden het nodig om een ​​nep-Witte Huis te gebruiken aan de overkant van het eigenlijke Witte Huis?”, vroeg de conservatieve commentator Benny Johnson zich op Twitter af. “Niets is echt bij deze mensen”, twitterde anti-vaxxer Charlie Kirk, voorman van de rechtse jongerenorganisatie Turning Point USA. “En wij moeten ze al onze persoonlijke beslissingen over onze gezondheid toevertrouwen?”

Het Witte Huis ziet het probleem echter niet. Nooit, zo wordt betoogd, is gezegd in de bijeenkomsten dat Biden sprak vanuit het Oval Office of een andere, échte Witte Huis-ruimte. “Onzin”, zo noemt een functionaris de berichten op social media waarin wordt betoogd dat Bidens boostershot vast ook nep zal zijn geweest. “Dit zijn dezelfde mensen die het land ervan weerhouden om de pandemie te overwinnen. Tegen dit soort onzin valt niets zinnigs te zeggen.”