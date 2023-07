Presentatrice en zangeres Bea Van der Maat (62) is overleden

Bea Van der Maat is vooral bekend als presentatrice van ‘Tien om te zien’. Zij was van 1989 tot 1996 samen met Willy Sommers het gezicht van de iconische muziekshow op VTM, tot ze werd opgevolgd door Anne De Baetzelier. Maar de echte start van haar mediacarrière was als zangeres. Met haar eerste groep Chow Chow belandde ze in 1984 in de finale van Humo’s Rock Rally. De grote doorbraak kwam er met de opvolgende band Won Ton Ton.

Hun hit ‘I Lie and I Cheat’ werd een onsterfelijke Belpopklassieker, die zelfs ei zo na een Amerikaans avontuur op gang trapte voor Bea Van der Maat en haar muzikale en levenspartner Jan Biesemans. “Het succes van ‘I Lie and I Cheat’ bracht ons in New York waar we een showcase mochten spelen in aanwezigheid van tal van Amerikaanse platenfirma’s. Eén firma toonde zich geïnteresseerd. Net toen het avontuur in de VS van start zou gaan, bleek ik zwanger van mijn eerste kind. Van een geplande tournee kwam niks in huis”, vertelde ze daar later over aan VRT. in 1996 bracht Van der Maat ook nog een soloalbum uit: ‘Thin Skinned.’

Na haar ‘Tien om te zien’-avontuur eind jaren negentig presenteerde Van der Maat nog het dierenprogramma ‘Dag Coco’ en het spelprogramma ‘Studio Gaga’. Vanaf 1998 presenteerde ze ‘Rare streken’ op het toen pas opgerichte Canvas. Bea speelde ook mee in de film ‘Koko Flanel’ (1990) van Urbanus en in de filmkomedie ‘Max’ (1994) met Jacques Vermeire. Maar begin jaren 2000 zei ze de showbizz vaarwel en ging ze aan de slag als leerkracht Engels in een school in Keerbergen. Samen met haar gezin woonde ze in Rijmenam.

Bea laat een man, Jan Biesemans, en twee kinderen achter. Bea is de ook nicht van Mitta Van der Maat, de actrice die bekend is als Maria Backeljau, uit de Vlaamse comedyreeks ‘De Familie Backeljau’.