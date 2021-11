Nieuws Coronavirus

Premier De Croo veroordeelt rellen bij coronabetoging: ‘Crimineel en walgelijk’

Premier Alexander De Croo. Beeld BELGA

Premier Alexander De Croo (Open Vld) veroordeelt scherp de rellen die zijn ontstaan bij de betoging tegen het coronabeleid, gisteren in Brussel. ‘Betogen is toegestaan, maar het geweld is absoluut onaanvaardbaar. Dit is crimineel gedrag en absoluut walgelijk’, zegt hij bij VRT NWS.