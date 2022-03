Premier De Croo: overheid moet niet alle facturen betalen, maar regering kijkt wel naar ‘maatregelen om prijzen af te vlakken’

Vandaag lanceerden verschillende politici hun ballonnetjes om de bevolking te helpen de energiefacturen te betalen en de prijzen aan de pomp te drukken.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert stelde bij ‘Het Nieuwsblad’ een “noodplan energie” voor met een kostenplaatje van anderhalf miljard euro. De btw op gas mag tijdelijk naar 6 procent in plaats van 21, bij elektriciteit wordt die verlaging permanent. Daarnaast komt er een korting van 20 à 40 eurocent per liter diesel of benzine, via een automatische accijnzenverlaging vanaf een bepaald prijsniveau. In het jargon noemt men dat de ‘omgekeerde cliquet’.

Ook moet er meer geïnvesteerd worden in isolatie van woningen, installeren van warmtepompen en de verlaging van de btw op sloop en heropbouw naar 6 procent.

Lees ook Van stijgende gasprijzen tot duurder brood: hoe economische sancties voor Rusland ook u raken

Het systeem van de omgekeerde cliquet voor diesel en benzine werd in 2012 afgeschaft, maar eind vorig jaar zei federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dat terug te willen invoeren. In ‘De Ochtend’ op Radio 1 schudde hij het voorstel vanmorgen opnieuw uit zijn mouw. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleitte er afgelopen weekend in ‘Het Laatste Nieuws’ namelijk plots openlijk voor. Ook hij had het over 40 eurocent per liter.

Volgens Van Peteghem ligt alles klaar om het mechanisme “bijzonder snel” in te voeren zonder het te koppelen aan andere dossiers, zoals het lot van de jongste kernreactoren waarover de regering in principe volgende week beslist. “Hoe sneller hoe beter, want voor veel gezinnen heeft dit een grote impact op hun budget”, zei hij. Daarnaast is de verlaging van de btw op gas naar 6 procent ook de CD&V-vicepremier genegen. Hij gaat ervan uit dat die maatregel er komt.

Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Beeld Photo News

De stortvloed aan voorstellen is premier De Croo niet ontgaan. Hij bevestigt aan VTM Nieuws dat de btw-verlaging voor gas en het cliquetsysteem voor brandstof bekeken worden. Hij benadrukt wel — zoals eerder dit jaar — dat de overheid niet de volledige prijsstijgingen op zich zal nemen. Dat is volgens De Croo “niet realistisch”.

Wat de federale overheid dan wel zal doen? “We moeten er als overheid voor zorgen dat we de sterke schommelingen onder controle krijgen. We kijken naar maatregelen om de prijzen af te vlakken.” Een groot energieakkoord dat verwacht politiek journalist Karel Lattrez van VTM Nieuws deze week nog niet. De federale regering zou eerder volgende week landen.