Premier De Croo herdenkt busramp in Sierre: ‘We laten elkaar niet los’

“Vandaag precies tien jaar geleden gebeurde hier in Sierre het onwerkelijke”, zei premier De Croo. “28 families, twee schoolgemeenschappen in het hart geraakt. Ons hele land was in shock.” Op de bus zaten kinderen van basisschool ‘t Stekske uit Lommel en de Sint-Lambertusschool uit Heverlee. Bij het ongeluk kwamen 22 kinderen, vier begeleiders en twee chauffeurs om het leven. Premier De Croo noemde het verlies van een kind, het verlies van een partner, “de wreedste kant van het leven”.

De Croo sprak niet alleen over “de pijn, de leegte en het gemis”, waarmee de nabestaanden kampen, maar ook over herinneringen aan de slachtoffers. “En er is de solidariteit. Die was er toen. Iedereen stond klaar om te helpen en het hele land deelde mee in het verdriet. Vlaggen gingen halfstok, er volgden drie dagen van nationale rouw. En ook nu, ook nu is die solidariteit er nog steeds. We zijn hier samen naartoe gekomen, we maken het hier samen stil en we laten elkaar niet los”, zei de premier.

“Ik hoop, echt uit de grond van mijn hart, dat jullie die solidariteit, de warmte waarmee we jullie willen omgeven, voelen en er ook kracht kunnen uitputten”, zei hij nog. Verder bedankte hij de hulp- en reddingsdiensten die op die bewuste dag de eerste hulp boden, de medische teams die na het ongeval de zorg droegen en de Zwitsers die de Belgische families bijstonden.

Nabestaanden van de slachtoffers, vertegenwoordigers van de scholengemeenschappen en delegaties van de gemeentebesturen van Leuven en Lommel volgden premier De Croo naar Zwitserland. Vertegenwoordigers van de interventie-, medische en reddingsdiensten die bij het ongeval hulp boden, waren eveneens aanwezig. Ook de Zwitserse bondspresident Ignazio Cassis en de Nederlandse minister van Staat Piet Hein Donner woonden de herdenkingsplechtigheid bij.

“De herinnering is een vorm van ontmoeting”, citeerde de Zwitserse bondspresident Cassis de Libanese dichter Khalil Gibran. “Tien jaar later zijn we het niet vergeten. En door hier vandaag aanwezig te zijn, willen we, beste families, ons diepste medeleven tonen.” Hij bracht, “in naam van de Zwitserse regering en de Zwitserse bevolking” hulde aan de slachtoffers. “U staat niet alleen in uw verdriet en uw kinderen en geliefden zijn niet vergeten”, zei ook de Nederlandse minister van staat Donner.

De toenmalige premier Elio Di Rupo sprak vanochtend op Twitter zijn medeleven uit. “Deze gebeurtenis was het moeilijkste moment van mijn mandaat als premier. De beelden zullen nooit uit mijn geheugen verdwijnen. Onze gedachten zijn altijd bij de slachtoffers, hun families en vrienden.”

In Lommel worden de slachtoffers morgen in besloten kinderen herdacht, bij het monument voor de slachtoffers, vlakbij de getroffen basisschool ‘t Stekske. De Sint-Lambertusschool in Heverlee hield vrijdag een herdenkingsmoment.

