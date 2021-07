Nieuws Regenweer

Premier De Croo: ‘Bij deze natuurkracht voelen we ons bijzonder klein’

‘Bij deze brute natuurkracht voelen we ons bijzonder klein. We hebben beelden gezien die apocalyptisch zijn.’ Dat zei premier Alexander De Croo (Open Vld) toen hij vragen moest beantwoorden in de Kamer over het noodweer. Hij verwees daarbij ook naar de klimaatverandering. De federale fase van het rampenplan is inmiddels ingegaan.