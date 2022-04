Premie tot 7.500 euro voor nieuwe medewerkers die meteen weer vertrekken: Kortrijks bedrijf komt met opvallende actie

Terwijl de Verenigde Staten in de ban zijn van de Great Resignation - een recordaantal mensen verandert er van job - blijft de arbeidsmarkt in België stevig op slot zitten. Het accountantskantoor Vandelanotte, dat 440 medewerkers telt, wil daar nu iets aan doen. Wie er als nieuwe werknemer geen klik voelt, krijgt toch een vertrekpremie.

Als je na een maand vertrekt, krijg je 2.500 euro premie. Na twee maanden is dat 5.000 euro en na drie maanden 7.500 euro. Er is elke maand een evaluatie, want het werkt ook omgekeerd. Beslist de nieuwe medewerker na de eerste drie maanden om bij Vandelanotte aan de slag te blijven, dan krijgt diens team een budget van 2.500 euro om een leuk en inspirerend teamevent in elkaar te steken. De voorwaarden zijn dat de nieuwe medewerkers van een andere werkgever komen en minimaal twee jaar ervaring hebben.

Tevredenheidsgarantie

Het is een aanpak waar een financieel risico bij komt kijken, maar toch durft CEO Nikolas Vandelanotte het aan. “Als onze eigen klanten met dit idee op de proppen kwamen, zouden we hen als accountants waarschijnlijk gek verklaren. Maar in een grote, anonieme enquête geeft een meerderheid van onze medewerkers aan dat er ‘niets’ is dat hen kan overtuigen om bij Vandelanotte weg te gaan. Onder het motto van ‘de 5.000 euro die je hier nooit verdient’, geven we toekomstige medewerkers een duidelijk signaal. Als je bij ons komt werken, zijn we er vrij zeker van dat je voor geen geld ter wereld nog weg wil. Vergelijk het met een tevredenheidsgarantie op producten. ‘Niet tevreden, geld terug’: dat beloof je ook alleen maar als je rotsvast gelooft in de kwaliteit van je producten. Wel, wij geloven rotsvast in ons personeelsbeleid en in onze bedrijfscultuur.”

CEO Nikolas Vandelanotte. Beeld Vandelanotte

War for talent

Net als veel andere bedrijven is Vandelanotte op de schaarse arbeidsmarkt van vandaag verwikkeld in een ‘war for talent’. Het accountantskantoor kijkt daarbij ook voorbij de grenzen van de eigen sector, naar gedreven en getalenteerde mensen die hun carrière een andere wending willen geven. “Voor die doelgroep is de drempel om een zekere, goedbetaalde job in te ruilen voor een nieuwe, onbekende wereld vaak nog groter. De tevredenheidsgarantie verlaagt die drempel en zorgt voor extra zekerheid. Blijkt de carrièreswitch toch geen voltreffer te zijn, dan blijven de medewerkers niet met lege handen achter.”

“Deze actie past perfect binnen ons beleid. We investeren even sterk in manieren om medewerkers te behouden als in rekrutering. Het heeft geen zin om mensen door de voordeur binnen te halen als ze meteen weer verdwijnen door de achterdeur. Die snelle vertrekkers kosten je bedrijf veel geld en ze wegen op de sfeer.

“We willen onze medewerkers lang aan ons binden. Daarom besteden we veel aandacht aan een positieve werkomgeving met flexibele uurroosters, veel opleidingsmogelijkheden en persoonlijke loopbaanbegeleiding om binnen onze onderneming verder te groeien. Die inspanningen lonen, geven onze medewerkers zelf aan. Daar putten we het vertrouwen uit om deze sprong te wagen”, aldus Nikolas Vandelanotte. De thuishaven van Vandelanotte is in het Kennedypark in Kortrijk. Het bedrijf heeft ook kantoren in Brugge en Doornik.