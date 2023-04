Precies vijftig jaar geleden steeg de eerste examenkoorts in de toen nog gloednieuwe universiteitsstad Louvain-la-Neuve

De eerste lentezon lokt de ‘nieuwe Leuvenaren’ uit hun tent. Langzaam vullen de terrasjes van Louvain-la-Neuve zich, al komen de winterjassen nog altijd van pas. Ondanks de paasvakantie lopen er flink wat studenten rond. ‘De stad blijft levendig, ook in de vakantie.’

Pas in 1968 werd de eerste steen hier gelegd. Niet zomaar een steen, maar een dalle universitaire, een grote betonplaat die de stad stut. Dat was kort nadat Nederlandstalige studenten “Leuven Vlaams” brulden, of het nog net iets vijandiger klinkende “Walen buiten”. De in 1425 opgerichte katholieke universiteit van Leuven was tot dan toe tweetalig omdat de bisschoppen dat wilden. Ook al was dat in de jaren vijftig en zestig steeds meer tegen de zin van Vlaamse politici, universitair personeel en studenten.

In mei 1966 werd er voor het eerst stevig geprotesteerd tegen de tweetalige unief. Op 15 januari 1968 ontplofte de boel: stakingen, manifestaties, overijverige ordehandhavers die gretig hun matrak gebruikten. Drie en een halve week later, op 7 februari, viel de regering-Vanden Boeynants over de kwestie-Leuven.

Weer drie dagen later gaven de ­bisschoppen dan toch toe: ze aanvaardden twee aparte universitaire ­sites. De Nederlandstaligen bleven in Leuven, voor de Franstaligen werd een nieuwe stad gepland op velden in het Franstalige gedeelte van wat toen nog de unitaire provincie Brabant was. Over de naam werd niet al te lang nagedacht: Louvain-la-Neuve, het nieuwe Leuven. Vier jaar later mochten de eerste Franstalige studenten er het academiejaar 1972-1973 inluiden, ­precies vijftig jaar geleden steeg er dus ook de eerste examenkoorts.

Bruisende stad

Tot zover de woelige voorgeschiedenis. “Als je vandaag in Louvain-la-­Neuve rondloopt, heb je helemaal niet meer het gevoel in een kunstmatige stad te vertoeven: er zit leven in, óók tijdens de schoolvakanties”, zegt Julie Chantry (48), Ecolo-burgemeester van wat na de fusie van 1976 Ottignies-­Louvain-la-Neuve ging heten.

“Al blijft het een bijzondere stad: in het hele centrum zie je alleen maar voetgangers. Dat zorgt voor een groot gevoel van veiligheid en levenskwaliteit.” Auto’s worden in het centre ville inderdaad weggemoffeld onder de grond. Pleinvrees kennen ze niet in Louvain-la-Neuve, dat inmiddels een kleine 11.000 inwoners telt: je dribbelt van place naar place.

Twee musea trekken de aandacht: het ene is gewijd aan Hergé, de geestelijke vader van Kuifje, het andere, Musée L, pakt uit met de grootste universitaire collectie van het land. Maar het meest in het oog springt de moderne architectuur, alsof de bouwmeesters de vrije hand kregen.

“Je houdt van deze brutalistisme­architectuur of je houdt er niet van”, weet Chantry. “Typisch voor het einde van de jaren zestig. Helemaal niet te vergelijken met de eeuwenoude architectuur van Leuven. Uniek, maar ook confronterend.” ‘Open’ en ‘onpersoonlijk’ zijn termen die zich opdringen.

Putsch

Een groot deel van Chantry’s jeugd speelde zich hier af, waar ze in 1993 ook Romaanse filologie ging studeren. “Tijdens de weekends en de vakanties was Louvain-la-Neuve toen doods. De studenten waren de enigen die voor dynamiek zorgden in het centrum. Ik ben na mijn stage zelfs in Brussel blijven hangen, omdat er hier zo weinig te beleven viel. Dat is pas veranderd in 2005, toen de esplanade met het grote winkelcentrum er is gekomen. Vandaag neemt het commerciële leven het in het weekend over van de studenten. Daardoor blijft de stad levendig.”

Begin vorig jaar dreigde Chantry even haar sjerp te verliezen, toen coalitiegenoten Avenir (cdH) en PS een alternatieve meerderheid wilden samenstellen met de liberalen. Pas op het allerlaatste moment beslisten ze niet door te zetten met de ‘coup’.

Een jaar later is de situatie stabiel, benadrukt de burgemeester. “Dat was een intense periode, vooral omdat die ‘putsch’ een verrassing was voor iedereen. Het is misschien moeilijk om te begrijpen voor de buitenwereld, maar vandaag werken we weer prima samen binnen de meerderheid. Het vertrouwen is hersteld. Ça se passe très bien.”