Positie van minister Beke steeds wankeler: ‘Hoeveel schandalen nog?’

De schandalen in de Vlaamse crèches blijven opstapelen. Na de dood van een zes maanden oude baby in Gent blijkt nu ook een veroordeelde kindermishandelaar in Schoten een kinderdagverblijf uit te baten. Minister Wouter Beke (CD&V) probeert zijn hachje te redden.

Een Antwerpse vrouw werd op 20 januari 2021 veroordeeld voor de mishandeling van kleine kinderen. Toch kon ze zonder problemen haar crèche in Schoten blijven uitbaten. Dat opmerkelijke nieuws bracht Het Laatste Nieuws vrijdag naar buiten.

Tegen de vrouw zouden in 2018 al twee klachten zijn binnengekomen bij Kind en Gezin, naar aanleiding van de verwaarlozing en mishandeling van kinderen in haar crèche. Kind en Gezin achtte deze klachten bewezen. Toch mocht de crèche na een pauze van drie weken weer verder doen. De uitbaatster beloofde dat zij afstand zou nemen van de dagelijkse leiding. Intussen liep er wel een gerechtelijke procedure, die begin vorig jaar eindigde in een veroordeling.

Dat Kind en Gezin niet ingreep toen het van deze veroordeling op de hoogte werd gesteld, roept veel vragen op. Tot begin deze week wisten de ouders van de kinderen in de crèche zelfs van niets. De verklaring van Kind en Gezin dat de uitbaatster enkel als natuurlijk persoon werd veroordeeld en niet als rechtspersoon – waardoor ze in theorie nog wel een kinderopvang mocht uitbaten – lijkt in praktijk weinig ter zake te doen.

Dit is het zoveelste kinderopvangschandaal in korte tijd. Nog geen drie weken geleden stierf een zes maanden oude baby een gewelddadige dood in de Gentse crèche ’t Sloeberhuisje. In de nasleep raakte bekend dat de crèche tussen 2015 en 2019 al verschillende keren de inspectie over de vloer had gekregen na ernstig geweld. Toch mocht de crèche gewoon openblijven. Kind en Gezin vergat ’t Sloeberhuisje ook op een zwarte lijst te zetten.

Dat er iets fundamenteels scheef zit in de controle werd twee dagen geleden nog pijnlijk duidelijk. Deze krant bracht toen het nieuws dat de zorginspectie twee weken voor de dood van de baby in Gent nog was langs geweest in ’t Sloeberhuisje. Dat gebeurde naar aanleiding van een klacht die al in september 2021 werd ingediend door een moeder. Toch was het verslag nu pas klaar.

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) komt stilaan in een onhoudbare positie. Keer op keer belooft hij beterschap, maar lekken er nieuwe feiten uit. Zijn draagvlak als minister is flinterdun. De oppositiepartijen Groen en Vooruit eisen dat hij zich na het weekend in het parlement komt verantwoorden. “Hoeveel schandalen nog voordat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt?”, werpt Celia Groothedde (Groen) op.

Dat het alle hens aan dek is, blijkt uit het feit dat de crèche in Schoten nu toch plots voor twee maanden werd gesloten. Wat gebeurde, is “onbegrijpelijk”, aldus Beke. Er zal een grondige screening gebeuren.