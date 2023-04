Positie staatssecretaris Schlitz blijft wankel na leugen in de Kamer: ‘Dit is zó fout’

Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gelijke Kansen (Ecolo) in de federale regering, zit in de knel na een leugen in de Kamer over het oneigenlijke gebruik van haar eigen logo bij gesubsidieerde projecten. Premier Alexander De Croo (Open Vld) hield haar in een eerste reactie in de Kamer aan boord, maar haar lot hangt alsnog aan een zijden draadje.

“Niet voor herhaling vatbaar”, zei premier De Croo over het logode­bacle waar de Ecolo-staatssecretaris in verstrikt was geraakt. Daarmee leek de lont uit het kruitvat. Maar in de meerderheid wordt met gêne naar de ‘affaire’ gekeken, en werd in de loop van de avond nog spoedoverleg ingelast. Aan Franstalige kant is er weinig animo om N-VA – die de zaak naar buiten bracht – de scalp te gunnen, anderzijds is er verontwaardiging omdat uitgerekend de immer principiële Franstalige groenen zo flagrant in de fout gaan. Voorlopig lijkt ontslag niet meteen aan de orde, al blijft haar lot onzeker.

Want intussen gaat het niet langer alleen over de misstap zelf, maar dus ook over onwaarheden waarmee Schlitz die had ingekleed tegenover het parlement. Dat zit zo. Het was N-VA-Kamerlid Sander Loones die de kat de bel aanbond. Op de site van de Kazerne Dossin prijkte het persoonlijke logo van staatssecretaris Schlitz, tussen de logo’s van andere overheidsinstanties die de instelling subsidiëren. Dat is, strikt genomen, misbruik van publieke middelen: subsidies dienen niet om persoonlijke campagnes van politici te ondersteunen. Voor persoonlijke propaganda gelden de strikte regels van de verkiezingsuitgaven.

Controlecommissie

In het parlement benadrukte Schlitz eerder dat ze nooit specifiek gevraagd had om haar logo te gebruiken. In de controlecommissie, die toeziet op de financiering van campagnes, sloeg ze wel mea culpa: er was een fout gebeurd, en ze zou zorgen dat die rechtgezet werd. Eerder deze week kreeg ze van de commissie een officiële berisping. Case closed?

Niet dus. De krant La Dernière Heure berichtte donderdag over de subsidiegids die de staatssecretaris liet uitsturen. Daarin stond duidelijk dat gesubsidieerde organisaties het logo van Schlitz moeten gebruiken. Er werd dus expliciet om gevraagd. Voor Loones was het duidelijk: Schlitz had niet alleen een fout gemaakt, maar er daarna ook “zwart op wit” over gelogen in een brief aan het parlement, klonk het donderdag in de Kamer. De N-VA’er haalde ook aan dat de gids gauwgauw was aangepast. De bewuste passage werd verwijderd, volgens Loones om de sporen uit te wissen.

De Croo sprong voor zijn regeringslid in de bres. Het is normaal dat de gids aangepast werd aangezien de voorwaarden daarin niet volgens de regels waren. Maar, zo benadrukte hij: “dit soort zaken zijn niet voor herhaling vatbaar”.

Schaal van Bouchez

Waarna De Croo voor de aanval koos. In de vorige regering werd ook N-VA-minister Johan Van Overtveldt op de vingers getikt. Hij had bij de belastingaangifte een brief gestopt over de taxshift die hij en zijn partij doorgevoerd hadden. Ook dat werd gezien als een ongeoorloofde persoonlijke campagne. “Hij heeft zich daar in dezelfde commissie voor verontschuldigd”, aldus de premier.

Toch laat de episode een vieze nasmaak achter voor de premier en de hele meerderheid. Eerder werd de staatssecretaris voor Begroting, Eva De Bleeker (Open Vld), wel de laan uitgestuurd – terwijl haar aanpassingen aan de begroting achteraf niet eens zo verkeerd bleken. “Een staatssecretaris die eerlijk was over de begroting hebt u ontslagen, maar een staatssecretaris die liegt in het parlement mag blijven zitten. Dit is zó fout”, beet Loones de premier toe.

N-VA eiste het ontslag van Schlitz. Met de openlijke steun van de premier leek de staatssecretaris de zaak wel te overleven. Later op de avond kantelde de sfeer en gingen de partijen van de meerderheid alsnog in overleg.

Plots ziet het er benard uit voor de Ecolo-staatssecretaris. De meerderheid kwam overeen om volgende week de ontslagvraag van N-VA te overrulen met een eigen stemming. Daarmee zou Schlitz in theorie aan kunnen blijven. Maar MR en PS waarschuwen intussen: als er ook maar de minste materiële aanwijzing is dat ze gelogen heeft, moet ze haar conclusies trekken. Dat bewijs is er. Haar positie in de regering is dus erg wankel. Alles lijkt af te hangen van de goodwill bij de andere meerderheidspartijen.

Pancarten

In de klassieke politieke deontologie is het parlement voorliegen een stevige overtreding, die ontslag wettigt. Wordt deze regel in Nederland nog redelijk strikt toegepast, dan is dat in België al een tijdje niet meer het geval. In de vorige regeerperiode kwamen onder meer minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) en staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken (N-VA) weg met een onwaarheid of ‘incorrecte informatie’. De ‘rode kaart’ is dus een gele geworden.

De hele zaak opent ook de discussie over de grijze zone tussen beleid en persoonlijke profilering. Schlitz overschreed duidelijk een grens. Maar het is een feit dat alle beleidspartijen in de federale én Vlaamse regering voortdurend die grens opzoeken. Het is in de Wetstraat een vanzelfsprekendheid geworden dat partijen regeringsbeslissingen claimen als een verwezenlijking van hun minister. Amper een paar minuten na een politiek akkoord lanceren de communicatieafdelingen al hun pancarten op sociale media, met de kleuren van de partij en het gezicht van een kopstuk: kijk eens wat wij voor u gedaan hebben. Ook dit is een vorm van persoonlijke campagne via beleid.