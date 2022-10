Portugal wil geen echt cryptoparadijs meer zijn, maar toch nog wel een beetje

Veel bitcoinmiljonairs zijn naar Portugal verhuisd vanwege gunstige belastingregels. De Portugese regering wil nu een einde maken aan de regeling, maar tegelijkertijd wil ze de cryptobezitters niet helemaal wegjagen.

Op het strand liggen, surfen en van je cocktail slurpen, misschien ’s avonds een lekker visje eten langs de boulevard. Iedere dag opnieuw. Voor veel mensen klinkt het als een onbereikbare droom, maar voor een selecte groep crypto-enthousiastelingen is dit hun werkelijkheid. Wie vroeg genoeg een voorraad bitcoin inkocht of slim in cryptomunten handelde, zit nu in een positie om nooit meer te hoeven werken.

Om rijk te blijven is het uiteraard belangrijk je vermogen zo veel mogelijk in stand te houden. Daarvoor hebben cryptobezitters hun paradijs gevonden: Portugal. Als enige land in de Europese Unie wordt hier zowel geen belasting geheven op vermogen, als op de winst die wordt gemaakt met cryptobeleggingen. Mooie bijkomstigheid is dat Portugal ook nog eens een langgerekte kuststrook vol mooie stranden, uitgestrekte natuurgebieden en verschillende aangename steden heeft.

Maar aan al het goede komt een eind. Daarvan waren de bitcoinmiljonairs in Portugal zich al langere tijd bewust: het gerucht gonsde in de cryptogemeenschap dat er nieuwe wetgeving aan zat te komen. De constructie is immers per toeval ontstaan door een bindend advies van de belastingdienst aan het begin van de bitcointijd – toen niemand eigenlijk begreep wat de digitale valuta inhield en een digitale portemonnee van pakweg 100 bitcoin betekende dat je daar hoogstens een keer lekker van uit eten kon.

Cryptobelasting heffen

In die periode werd besloten dat bitcoin niet als ‘normale’ investering wordt gezien, zoals aandelen in een bedrijf. Intussen begrijpt Portugal ook wel dat het zo niet langer kan: wel belasting voor de Portugees met een minimumloon van pakweg 700 euro per maand, maar geen belasting voor de cryptofanaat met een dure sportauto.

Dus kondigde het ministerie van Financiën aan dat er volgend jaar een cryptobelasting komt. Vermoedelijk gaat het om een belasting van een kleine 30 procent op de winst die met cryptomunten wordt gemaakt. Toch lijken de bitcoinmiljonairs op hun fora er nog laconiek onder, en dat is logisch: de belasting zal alleen geheven worden op recent aangekochte munten. Wie al een digitaal handjevol munten heeft, zal niet gelijk hoeven te betalen.

Portugal wil de cryptomiljonairs niet wegjagen, zo lijkt het. Die bitcoins rollen uiteindelijk via een omweg toch de staatskas in, als de cryptofanaten hun geld maar gestaag blijven uitgeven in restaurants en strandtenten. Als de belasting nu te snel te hoog wordt, dan komt het uiteindelijk toch nog neer op nul belasting op crypto – simpelweg omdat dan de bitcoinmiljonairs zijn vertrokken naar een volgend belastingparadijs, ergens buiten Europa.