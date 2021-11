Porsche Carrera en dure etentjes: het luxeleven van het Belgische Los Bandidos-kopstuk in Spanje

Bij de gezamenlijke ‘Operatie Costa’ van de Spaanse, Nederlandse en Belgische politie werden op 20 oktober in de nasleep van het dossier rond ex-rijkswachter Willy V. (Vanmechelen) en Maasmechelaar Lucio Aquino tal van huiszoekingen uitgevoerd. Twee daarvan vonden plaats in het Spaanse Marbella.

De politie was op zoek naar Bandidos-leider Geert F. (49) uit Borgloon voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 12 ton cocaïne, de grootste drugsvangst ooit in ons land. Speciale Eenheden vielen er zwaar bewapend binnen en verrasten hem in zijn slaap.

Omerta

Spaanse politiemannen vertelden aan de Spaanse krant El Confidential dat de Belg arrogant overkwam tijdens arrestatie. Hij weigerde elke medewerking en hield zich aan de ‘omerta’ of zwijgplicht die geldt binnen motorclubs. Daar kent hij alles van, want ‘words can be broken, so can be bones’, postte hij ooit op Facebook. Het enige wat Geert F. (49) tegen de politie vertelde, is dat hij aan ons land uitgeleverd wil worden.

In ons land zou ook zijn partner gearresteerd zijn. Zij was de avond ervoor met vliegtuig vertrokken vanuit Malaga. Ze werd opgepakt in huis van Geert F. in Borgloon, waar ook een huiszoeking plaatsvond.

Het koppel woonde al enkele jaren samen in een luxueus pand in Marbella. Vooral hun tattoo’s - Geert F. heeft een tattoo van ‘Bandidos’ en van een kalashnikov op zijn gezicht staan - verraden het verschil met hun veelal stijlvolle buren. Desondanks bleek het koppel goed geïntegreerd.

Ook waren ze niet verlegen om te pronken met hun rijkdom. Volgens de politie in Malaga beschikten ze over een Mercedes Brabus, een Porsche Carrera en een Harley Davidson, samen goed voor een waarde van 700.000 euro. De politie nam bij de actie ook voor 300.000 euro luxejuwelen in beslag.

Naast Geert F. (49), die volgens de politie de leider van de Spaanse afdeling van Los Bandidos was, werd in dezelfde urbanisatie ook de Duitse topman van Los Bandidos gearresteerd. Ook hij had daar een woning. Tegen die man, A.Ö., liep nog een aanhoudingsbevel voor een gevangenisstraf die hij nog moet uitzitten.

Cocaïne

Het onderzoek startte in 2019 na de inbeslagname van ongeveer 2.800 kilo cocaïne in een container gevuld met tropisch hout uit Costa Rica, bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen. Rekening houdend met de grote hoeveelheid coke en de verdachten die in beeld kwamen, besliste het federaal parket een diepgaand onderzoek te voeren naar de criminele organisatie achter de cocaïne-invoer.

In 2020 werden een eerste en tweede golf van huiszoekingen uitgevoerd. De geviseerde criminele organisatie, die zeer goed gestructureerd bleek, was in staat om belangrijke ladingen cocaïne vanuit onder meer Costa Rica, Ecuador en Brazilië naar België uit te voeren en om de containers mits verschillende modi operandi te recupereren.

Op 27 oktober 2020 kon de federale gerechtelijke politie van Limburg een container met oud ijzer onderzoeken, waarin een grote metalen constructie met daarin maar liefst 11.497,5 kilo cocaïne werd aangetroffen. Dit was de grootste inbeslagname van cocaïne ooit op Belgische en wellicht ook Europese bodem. Geert F. (49) was volgens het gerecht van de organisatoren van dat drugstransport.

Geert F. (49) zou een van de organisatoren zijn van dit drugstransport met bijna 12 ton cocaïne. Beeld RV

Lucio Aquino

In hetzelfde dossier werd einde september 2020 ook Lucio Aquino opgepakt, onder meer met de voormalige rijkswachter Willy V. en veertien andere verdachten, onder wie Nathan S., zoon van een basketballegende. De organisatie zou een omzet hebben gedraaid van 195 miljoen euro. In september 2020 werden onder meer ook 1,3 miljoen euro cash, goud, exclusieve uurwerken en dure wagens in beslag genomen.