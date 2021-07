Populistische popster Trifonov wint Bulgaarse verkiezingen

Oost-Europa is weer een populistische leider in spe rijker. Na onder meer Viktor Orbán in Hongarije, Jaroslaw Kaczynski in Polen, Janez Jansa in Slovenië en Andrej Babis in Tsjechië, staat ook Bulgarije aan de vooravond van een nieuw populistisch avontuur.

Dinsdagavond maakte de kiescommissie in Sofia bekend dat de anti-establishmentpartij ITN van Slavi Trifonov 24,08 procent van de stemmen behaalde. Daarmee stak Trifonov de Gerb-partij van oud-premier Bojko Borissov naar de kroon. Borissov en consorten bleven steken op 23,51 procent.

Trifonov is in alle opzichten een opvallende verschijning. Te beginnen met zijn uiterlijk. De 54-jarige Bulgaar is bijna twee meter en doet met zijn oorbellen en immer gladgeschoren, kale hoofd denken aan een moderne piraat. In zekere zin is Trifonov ook een zeerover, maar dan wel van het type Jack Sparrow. Stoutmoedig en vastberaden verzet hij zich tegen de gevestigde orde.

Anti-elitair

Als buitenbeentje in de Bulgaarse politiek werpt Trifonov zich op als man van het volk die vecht tegen de corruptie door de doortrapte politieke elite, die zich stelselmatig schuldig maakt aan nepotisme. Meer dan eens hekelde hij de partij van Borissov wegens vriendjespolitiek, en omschreef hij Bulgarije als een land waar “de maffia een staat heeft”.

Maar die kritiek uitte hij al voordat hij zijn partij in 2019 oprichtte. Al jaren laat Trifonov zich als popartiest, tv-presentator en komiek kritisch uit over vrijwel alles wat naar establishment riekt. Dat doet hij vooral in zijn eigen satirische latenighttalkshow naar Amerikaans voorbeeld, een van de best bekeken shows op de Bulgaarse tv.

Daarnaast kennen veel van zijn landgenoten hem ook als popartiest. Zijn discografie bestaat uit ruim dertig albums die verschillende muziekstijlen combineren, van pop tot traditionele folklore en zogeheten Balkan-beats. Ook in zijn muziek moet de elite het regelmatig ontgelden. Songtitels als ‘De nieuwe barbaren’ en ‘Hak de eendenkop’ af laten weinig aan de verbeelding over.

Geen interesse

De grote vraag is of het Trifonov lukt om in de rol van politicus te kruipen en een coalitie te vormen. Dat is in het gepolariseerde Bulgarije geen sinecure. Bij de vorige verkiezingen, in april dit jaar, liepen onderhandelingen spaak, waardoor uiteindelijk nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven.

Vooralsnog lijkt geen van de overige politieke partijen werkelijke interesse te hebben om met Trifonov een coalitie te vormen. Ook de popster zelf gaf voor de stembusgang al te kennen dat hij niet zeker weet of hij als premier het land wil leiden, of iemand anders naar voren zal schuiven. Ook Trifonov ontsnapt immers niet aan de ironie dat hij decennialang politici publiekelijk belachelijk maakte en nu op het punt staat zelf toe te treden tot de exclusieve groep van zijn geliefde mikpunten.