Poolse vrouw (21) beweert dat ze Maddie McCann is: ‘Ouders gaan akkoord met DNA-test’

De Britse peuter Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 tijdens een vakantie met haar ouders in Portugal. Maddie verdween toen ze met haar broers en zussen lag te slapen in een vakantie-appartement, terwijl haar ouders vlakbij in een restaurant zaten. De zaak krijgt al jaren internationale aandacht als een langdurig onopgelost mysterie.

Het meisje werd immers nooit gevonden, en ook over de dader is er nog geen zekerheid.

Er is wel een hoofdverdachte. Het gaat om de Duitser Christan Brückner, een man die gekend is voor verkrachting en kindermisbruik. Telefonie-onderzoek wees uit dat hij op het moment van de verdwijning in de buurt van het appartement was waar het gezin McCann tijdens hun vakantie in het Portugese Praia da Luz verbleef.

Zelf op onderzoek

Maar nu lijkt er een nieuwe wending te zijn in het mysterie. Een aantal dagen geleden verscheen op Instagram het profiel ‘@iammadeleinemccan’ van de Poolse Julia Wendell (21). Ook op TikTok verscheen zo’n profiel. De vrouw zegt dat ze de voorbije maanden zelf op onderzoek uit ging.

De aanleiding was onder meer een gesprek met haar grootmoeder waardoor de vrouw nu twijfelt aan haar identiteit. Ze vroeg haar ouders om een geboortecertificaat, babyfoto’s en een DNA-test, maar die kreeg ze niet. “Ik wil de waarheid kennen”, klinkt het in een filmpje op Instagram.

Kate en Gary McCann, de ouders van Maddie, zijn volgens de vrouw akkoord gegaan met een DNA-test. Beeld Photo News

Gelijkenissen en verschillen

De jonge vrouw beweert ook een sproet op haar been te hebben en een stipje in haar oog op dezelfde plekken als Madeleine, en zegt dat ze lijkt op de ouders van het verdwenen meisje. Die gelijkenissen probeert ze met foto’s en filmpjes op sociale media aan te tonen.

Er zijn echter ook verschillen. Zo is Julia Wendell 21 jaar oud, maar Maddie McCann werd geboren in mei 2003, wat betekent dat ze nu 19 zou zijn. Wendell gelooft dat haar leeftijd mogelijk onjuist is.

Elke optie onderzoeken

Britse en Spaanse media melden dat een lid van de familie McCann is contact zou staan met de vrouw en haar zou hebben aangeboden een DNA-test te ondergaan.

Een bron uit de omgeving van Gerry and Kate McCann verklaarde aan The Sunday Mirror dat de ouders van de verdwenen peuter na al die jaren nog steeds bereid zijn alle mogelijke aanwijzingen in de zoektocht naar hun dochter te onderzoeken.