Politievakbonden zorgen ook aan luchthaven van Zaventem voor veel hinder

Militanten van de vier bonden, ACOD, ACV Politie, NSPV en VSOA, verzamelden in de vroege ochtend aan het Centraal Station in Brussel. Van daaruit trokken ze rond 6.30 uur te voet naar de Wet- en de Belliardstraat. Omdat dit gebeurde in volle ochtendspits ondervonden autobestuurders ernstige verkeershinder.

Deze voormiddag vertrokken vervolgens eerst te voet naar het commissariaat van de lokale politie Zaventem. Daarna zijn ze onder politiebegeleiding naar de luchthaven getrokken. Onderweg werd even de rotonde aan de Vilvoordelaan geblokkeerd, wat voor enkele files zorgde in het centrum van Zaventem.

Vervolgens blokkeerden de vakbonden zowel de toegangsweg naar de luchthaven, de A201, alsook de weg om de luchthaven te verlaten. Om de zoveel tijd werden de boorddocumenten van een wagen gecontroleerd.

De acties zorgden in elk geval al voor veel hinder bij de automobilisten. Zo kwam Robert Verjans van Damiaanactie een collega afzetten op Zaventem. “Omdat we al 20 minuten vast stonden op de A201 en vreesden dat mijn collega haar vlucht naar Senegal zou missen, heeft ze de laatste honderden meters te voet naar Brussels Airport afgelegd. Ik begrijp de actie van de politiebonden, maar het is natuurlijk niet prettig als je hierdoor je vlucht mist.”

Ook basketbalspeelster Emma Meesseman legde de laatste honderden meters te voet af. Ze keert terug naar Rusland voor een competitie. “Ik moet over een dik uur het vliegtuig richting Rusland nemen, maar de snelweg is helemaal geblokkeerd. Daarom besliste ik uit te stappen en naar de luchthaven te wandelen. Mijn mama kroop vervolgens achter het stuur van mijn wagen.”

Rond 11 uur werden de toegangsweg en de weg om de luchthaven te verlaten vrijgemaakt. De politievakbonden verplaatsen zich nu naar de luchthaven zelf.

Loonsonderhandelingen

De actie is het gevolg van vastgelopen loonsonderhandelingen. De bonden verzetten zich ook tegen een herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Daarnaast leeft er onvrede over een gebrek aan middelen voor de politiediensten.

Maandag was er ook al een actie bij het Te Deum voor Koningsdag in de Brusselse Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. De militanten van de bonden onthaalden de politieke vertegenwoordigers met boegeroep. Toen koning Albert en koningin Paola arriveerden, werden ze door de actievoerders uitgefloten.

Volgens Joery Dehaes van ACV Politie was er in de marge van het Te Deum een korte ontmoeting met premier Alexander De Croo (Open Vld), maar was die niet van die aard om verdere acties af te blazen. “Hij beloofde dat de regering wil praten en oplossingen wil zoeken. Maar we praten al sinds mei en het gaat van kwaad naar erger. Er ligt nog niets concreet op tafel.”

Dagelijks acties, ‘dag na dag erger’

De bonden willen niet publiek maken waar en wanneer ze precies nog allemaal gaan actievoeren. Gisteren herhaalden ze nogmaals dat het in ieder geval om dagelijkse acties zal gaan, en dat voor twee maanden lang. Het gaat dan onder meer om stiptheidsacties op de luchthavens, maar ook om wegblokkades en extra grondige verkeerscontroles. De acties zouden zich evenmin beperken tot Brussel en het centrum van het land, maar zich gaandeweg uitbreiden.

“We rekenen op het verrassingseffect”, zei Carlo Médo, voorzitter van het NSPV, gisteren. De acties zullen twee maanden duren en “dag na dag erger worden”, klonk het. “We wachten op een voorstel”, zei Luc Breugelmans, vaste afgevaardigde politie van ACOD. “We zijn bereid om elk moment aan tafel te zitten. Ik kan me niet inbeelden dat zo snel het nodige geld gevonden is. Maar er staan nog twee maanden acties gepland, dus ze hebben tijd.”