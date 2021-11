Politievakbonden woedend na geflopt overleg, vandaag acties aan gerechtsgebouwen

Vanmorgen voerden de politiebonden een uur lang actie aan het Leuvense gerechtsgebouw. Ze ondersteunen daarmee de stiptheidsacties die hun collega’s vandaag uitvoeren bij het overbrengen van de gevangenen. In Brussel gingen de deuren van het justitiepaleis aan het Poelaertplein een stuk later open dan normaal. Dat veroorzaakte een lange wachtrij aan de publieksingang van het gebouw, en had tot gevolg dat de meeste zittingen met vertraging begonnen.

“Onze looneisen en eindeloopbaanregelingen liggen op tafel”, zegt vakbondsafgevaardigde voor ACV Manu Gilmont, “daarvan krijgen we alleen maar lege dozen te zien.” Een twintigtal vakbondsleden stonden aan de ingang van het Leuvense gerechtsgebouw om bezoekers attent te maken op hun acties en hun noden.

Naast de stiptheidsacties, waardoor onder andere een assisenproces met vertraging begon, deden ook de politiediensten binnen het gerechtsgebouw extra acties. Zo werden bezoekers van de assisenzaal extra grondig gecontroleerd. “Minister Verlinden tweet vanuit Amerika dat wat wij doen contraproductief is voor de gesprekken. Maar het moment dat wij de gesprekken zijn aangegaan, werden er loze beloftes gedaan. We blijven manifesteren zolang er niets fatsoenlijks op tafel komt”, besluit Gilmont.

Sinds maandag voeren de vakbonden dagelijks actie tegen de vastgelopen loononderhandelingen, tegen de herziening van de eindeloopbaanregeling en uit onvrede over een gebrek aan middelen bij de politie.

Wat mij betreft kunnen de onderhandelingen met de vakbonden worden voortgezet, maar dat gebeurt m.i. best aan de onderhandelingstafel zonder rookbommen op de achtergrond. Daar wordt niemand beter van. Ik blijf beschikbaar voor overleg. #politie — Annelies Verlinden (@AnneliesVl) 19 november 2021

‘In ons gezicht uitgelachen’

De vakbonden reageerden gisterenavond woedend na afloop van het sociaal overleg. Daar kregen ze van de vertegenwoordigers van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) het deksel op de neus, waarna de honderden actievoerders die zich voor de gebouwen van de federale politie in Brussel hadden verzameld, spontaan koers zetten naar de Wetstraat.

Na zowat een uur was de vergadering al voorbij. “We hadden gehoopt dat men met een signaal zou komen om de onderhandelingen te kunnen herstarten met een aanvaardbaar voorstel”, zegt Joery Dehaes van ACV Politie. Maar dat draaide anders uit: nadat van het in mei beloofde bedrag van 68 miljoen euro voor loonsopslag na het begrotingsconclaaf nog zowat 19 miljoen was overgebleven, is er opnieuw gesnoeid. “Vandaag bleek dat er nog 0 euro op tafel lag”, hekelt Dehaes.

“Ik had het gevoel dat we in ons gezicht werden uitgelachen. Dit heb ik nog nooit eerder gezien”, zegt Carlo Medo. “Dit betekent dat de onderhandelingen volledig in het slop zitten. De achterban wordt zo alleen maar nog meer gedecideerd.”

Toen de honderden actievoerders het nieuws te horen kregen, “was het kot te klein” volgens Dehaes. Ze gingen spontaan naar de Wetstraat om een onderhoud met premier Alexander De Croo (Open Vld) te vragen, nu minister Verlinden in de Verenigde Staten is voor een werkbezoek. Volgens Medo weigerde De Croo om een delegatie te ontvangen.

Op het kabinet van de premier is te horen dat De Croo in het parlement was toen twee politiemensen onaangekondigd een gesprek eisten. Zij kregen de boodschap dat Verlinden na haar terugkeer beschikbaar zal zijn voor “een sereen gesprek”. Zelf zou de minister in een telefoongesprek woensdagavond al aangeboden hebben om zo snel mogelijk samen te zitten met de vakbonden.